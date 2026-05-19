PROJETO GRATUITO DE FORMAÇÃO EM MODA SUSTENTÁVEL ABRE INSCRIÇÕES

Com apoio da Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, estão abertas as inscrições para o projeto “Sustentabilidade na Moda”, iniciativa gratuita de capacitação voltada para mulheres a partir de 16 anos. O curso será realizado entre os dias 29 de junho e 3 de julho, no Boulevard Pedro Abrucêz, do Centro Cultural.

Ao todo, 40 mulheres sem vínculo empregatício serão selecionadas para participar das oficinas práticas de costura, design de moda, customização e técnicas de upcycling, que incentivam o reaproveitamento de materiais têxteis e a geração de renda.

As inscrições podem ser feitas até o dia 8 de junho, pelo link: https://shre.ink/72w5 ou presencialmente nos locais de realização do curso.

Além da formação gratuita, cada participante receberá bolsa-auxílio de R$ 400, kit de costura completo e acesso às máquinas de costura utilizadas durante as atividades. Ao final do curso, as participantes poderão levar as máquinas para casa, incentivando a continuidade da produção e o empreendedorismo.

A formação será conduzida pela artista Flávia de Souza, referência em projetos de capacitação feminina por meio da moda sustentável.

As peças produzidas durante o curso serão apresentadas ao público em uma feira de moda sustentável no dia 4 de julho, também no Boulevard.

Foto: Karina Gino Machado / divulgação