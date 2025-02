Projeto Infância Saudável leva áreas infantis para UBSs e CAPS Infantil em Cosmópolis

A Secretaria de Saúde em parceria com o Rotary Club de Cosmópolis e a Casa da Amizade, por meio do Projeto de Subsídio Distrital, lançaram o Projeto Infância Saudável: Espaço de Alegria e Cuidado, que resultou na doação de áreas infantis para todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da cidade e para o CAPS Infantil.

A iniciativa busca oferecer um ambiente acolhedor e humanizado para as crianças que acompanham seus responsáveis durante o atendimento médico.

O projeto tem um impacto significativo na qualidade de vida das crianças que frequentam as UBSs. Além de proporcionar um espaço lúdico e educativo, contribui para o bem-estar emocional e cognitivo dos pequenos, ao mesmo tempo em que traz tranquilidade para os pais e responsáveis. A criação desses ambientes reforça a conexão entre a comunidade e os serviços de saúde pública, incentivando seu uso.

Com a estimativa de que cada UBS atenda entre 500 e 1.000 pessoas por mês, sendo 100 a 200 crianças, o projeto beneficiará diretamente centenas de crianças e indiretamente seus familiares, promovendo um atendimento mais humanizado e eficiente.