PROJETO INICIA CERTIFICAÇÃO DOS QUASE 900 ALUNOS ATENDIDOS EM 2024

Nesta sexta-feira, 1º de novembro, a Prefeitura de Mogi Mirim, por meio da Secretaria de Segurança Pública, iniciou pela Emeb (Escola Municipal de Educação Básica) ‘Prof. Alfredo Bérgamo, o Caic, uma série de solenidades de entrega de certificados aos alunos da rede municipal que participaram ao longo do ano do Projeto Ronda Escolar ‘Construindo um Futuro Melhor’. O ato reuniu alunos, professores, direção escolar, pais, o prefeito Paulo Silva e os secretários Luiz Carlos Pinto (Segurança Pública) e Ana Lúcia Bueno Peruchi (Educação).

Somente em 2024, cerca de 900 alunos de quarto ano de todas as Emebs foram atendidos pela iniciativa, recebendo informações importantes sobre prevenção ao crime e o papel de cada um enquanto cidadão. Instituído em Mogi Mirim em 2020 por meio da Lei 6.275, o Projeto da Ronda Escolar ficou mais abrangente com as adequações feitas este ano pela Prefeitura na legislação. Sob a coordenação da GCM Helena Signorelli e participação do GCM Marcos Cerruti, o trabalho nas escolas em 2024 começou em março e foi dividido em ciclos.

Cada ciclo corresponde a um tema abordado com os alunos a cada bimestre, como Cidadania, Pipa Segura, Escola Sem Violência e Prevenção e Combate às Drogas. “Eu acredito muito nesse projeto, todos nós temos direitos, mas temos deveres. Temos que cumprir nosso papel de cidadão na sociedade. Por isso esse projeto é importante, porque está formando cidadãos de bem. E juntos, estamos aqui para construirmos uma cidade cada vez melhor”, destacou Paulo Silva.

Para a vice-diretora Sandra Januário, que responde pela direção da escola, a Ronda Escolar só traz benefícios aos alunos. “Esse projeto nos enche de orgulho, porque nossas crianças estão recebendo uma formação de qualidade”, destacou. Ao final do evento, além de certificar os alunos, a SSP também fez a entrega do certificado de amigo da Ronda Escolar a Paulo Roberto Ferreira Filho, proprietário da Studio Art Comunicação Visual, pelo apoio prestado ao projeto na doação de materiais.