Projeto levará sessões gratuitas de cinema aos bairros de Artur Nogueira

Com apoio da Prefeitura, sessões acontecerão aos longo do mês de abril, e serão abertas a todo o público; veja o cronograma

A partir do dia 03 de abril, Artur Nogueira será palco de uma experiência cultural única: o projeto Cine Céu, que leva a magia do cinema aos bairros de forma gratuita. O projeto, contemplado pela Lei Paulo Gustavo, é uma realização da Tecer Comunicação e Cultura e conta com o apoio da Prefeitura de Artur Nogueira, Secretaria de Educação e Secretaria de Cultura e Turismo.

Com sessões itinerantes em diversas cidades do Estado de São Paulo, principalmente na região de Campinas, e em algumas cidades de Minas Gerais, o Cine Céu oferece ao público a oportunidade de assistir a filmes diversos em uma estrutura completa de cinema ao ar livre, com tela gigante, e sistema de som de alta qualidade.

Nesta edição do Cine Céu em Artur Nogueira, além das oito sessões gratuitas ao público, haverá também a produção de um curta-metragem registrando as sessões. O objetivo é fomentar e mostrar que o audiovisual tem seu espaço nas cidades do interior, documentando assim a ação audiovisual em Artur Nogueira.

Em cada sessão, também haverá exibição de curtas-metragens produzidos localmente. Outro diferencial do projeto é a ida de personagens do filme às escolas municipais para reforçar a divulgação das sessões e contagiar as crianças com a magia do cinema.

CONFIRA AS SESSÕES

Sessão 1

Filme: Elementos

Data: 03/04

Horário: 18h30

Local: Praça CEU das Artes. Rua Ricardo Tagliari, 235, Pq. dos Trabalhadores

Sessão 2

Filme: Up: Altas Aventuras

Data: 04/04

Horário: 18h30

Local: Quadra da Emeief Osni José de Souza – Rua Otacílio Ferreira Natal, 25 – São João dos Pinheiros (Minha Casa Minha Vida)

Sessão 3

Filme: O Rei Leão 2

Data: 09/04

Horário: 18h30

Local: Quadra da Emef “Prof.ª Alcídia T. Whitaker Matteis” – Rua: Serafim da Silva Barros, 241 – Itamaraty

Sessão 4

Filme: Encanto

Data: 11/04

Horário: 18h30

Local: EMEF “Ver. Prof. Amaro Rodrigues” – Rua Clementina Cardoso de Fáveri, 80 – Jd. Leonor

Sessão 5

Filme: O Rei Leão 2

Data: 16/04

Horário: 18h30

Local: Quadra da EMEF Francisco Cardona – Rua: Humberto Rossetti, 711 – Ouro Branco

Sessão 6

Filme: Up: Altas Aventuras

Data: 17/04

Horário: 18h30

Local: EMEF Elysiário Del’Alamo – Rua Dario Caetano, 301 – Sacilotto II

Sessão 7

Filme: O Rei Leão 2

Data: 18/04

Horário: 18h30

Local: Quadra da EMEIEF “Prof.ª Aparecida Dias dos Santos” – Rua Francisco Cabrino, 2251 – Laranjeiras

Sessão 8

Filme: Encanto

Data: 23/04

Horário: 18h30

Local: Quadra da EMEF “Edmo Wilson Cardoso” – Rua Conchal S/N – Jd. Blumenau