PROJETO MEMÓRIAS DE JAGUARIÚNA É LANÇADO

Fotos: Ivair Oliveira

Com apoio da Prefeitura de Jaguariúna, o projeto “Memórias de Jaguariúna” foi lançado nesta quinta-feira, dia 14 de setembro, no Boulevard Pedro Abrucêz, no Centro Cultural. O projeto reúne histórias da cidade em livro, através de várias entrevistas coletadas de famílias da cidade.

A intenção da obra não é apenas contar a história da cidade nos moldes tradicionais, mas salvaguardar as receitas, lendas, causos, curiosidades, crendices da cidade, entre outros.

Em 2021, o projeto foi premiado via Proac Direto, programa da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.

A programação conta com exposição de fotos das 28 famílias de Jaguariúna entrevistadas no projeto, além de apresentação de “stand up” com o ator Caio Magalhães falando sobre as entrevistas, transcrições e os bastidores do projeto. Nesta quinta, alunos das escolas municipais participaram da apresentação do projeto.