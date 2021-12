Projeto pede doações para crianças carentes

O Natal Solidário atendeu uma média de 200 crianças por ano e está na sua terceira edição

O natal é uma das datas mais aguardadas do ano. E diversas crianças esperam ansiosas para rasgar as embalagens dos seus presentes. No entanto, existem famílias que não podem brindar os filhos por falta de condições financeiras. Sabendo disso, o projeto Natal Solidário Faça Uma Criança Feliz está pedindo doações de brinquedos para entregar a crianças carentes do Residencial Meu Sonho.

O Natal Solidário atendeu uma média de 200 crianças por ano e está na sua terceira edição. Desta vez, o projeto busca presentear 500 crianças carentes. Os brinquedos serão colhidos nas casas dos doadores entre terça a sexta-feira, durante o período das 17h até as 20h. Para realizar a doar, o interessado deve entrar em contato com os fundadores Paulo Muniz e Jackeline Muniz pelo número: 19 998626766.

As doações serão entregues no dia 24 de dezembro. Como atração, um Papai Noel irá deixar os presentes nas mãos das crianças. O encerramento das doações está previsto para o dia 20 de dezembro.