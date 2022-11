Projeto Quadradinhos de Amor de Serra Negra inaugura árvore Natal de 7 metros de tricô e crochê

Quadradinhos de Amor produz árvore de Natal em crochê e tricô de 7 metros em Serra Negra-SP

Enfeite será inaugurado na noite de 11 de novembro, sexta-feira, na praça Barão de Rio Branco e poderá ser vista pelo público até o início de janeiro de 2023; peças serão lavadas e transformadas em mantas depois das festas

Uma árvore de Natal confeccionada totalmente em crochê e tricô de aproximadamente 7 metros de altura é uma das principais atrações da decoração especial para as festas de fim de ano em Serra Negra, estância do Circuito das Águas Paulista. O trabalho leva a assinatura das voluntárias do grupo filantrópico Quadradinhos de Amor, sede de Serra Negra, com apoio do Fundo Social de Solidariedade.

O enfeite, que em 2022 terá o tema “Por onde for, espalhe amor”, poderá ser contemplado e fotografado pelo público a partir da noite de 11 de novembro, sexta-feira, data confirmada para a inauguração da decoração natalina na cidade. A árvore fica na praça Barão do Rio Branco, conhecida como Praça do Fórum, no centro de Serra Negra. A previsão é que permaneça no espaço até o início de janeiro de 2023.

A estrutura da árvore é formada por ao menos 3 mil quadradinhos feitos manualmente um a um pelas 115 crocheteiras e tricoteiras voluntárias, que utilizaram 69 mil metros de fio para concluir o item natalino.

“Trabalhamos desde agosto com muito carinho na confecção dos 3 mil quadradinhos. Posso adiantar que a árvore ganhou muito mais corações que que montamos no Natal passado”, comenta Mônica Conti Lopes, uma das coordenadoras do grupo Quadradinhos de Amor Serra Negra.

Mônica diz que o trabalho é feito com muita energia e vibração pelas voluntárias. “É um grupo que cresce a cada dia e confeccionar a árvore nos traz uma motivação extra e ainda mais união entre todas nós. Além, é claro, da alegria extra de poder colaborar com a decoração oficial da cidade”, exalta.

Depois de a árvore ser desmontada, em janeiro, as peças serão lavadas e transformadas em mantas, que serão distribuídas para famílias necessitadas de Serra Negra. A ação está prevista para ocorrer antes da chegada do Inverno 2023. De acordo com Mônica Lopes, esta é o principal objetivo final do projeto.

BAZAR BENEFICENTE DE NATAL

Ainda em novembro, o grupo Quadradinhos de Amor de Serra Negra promove duas edições do Bazar Beneficente, que tem como meta arrecadar fundos para a compra de novelos de lãs para futuros projetos.

A primeira edição ocorre nos dias 12 e 13 de novembro, sábado e domingo, na praça Barão de Rio Branco, a mesma onde fica a árvore de Natal feita em tricô e crochê. Depois, nos dias seguintes, 14 e 15 de novembro, segunda-feira e terça-feira, feriado da Proclamação da República, o bazar acontece na praça Prefeito João Zelante, no centro. O horário de funcionamento é das 9h às 19h, todos os dias.

Quem visitar o bazar vai encontrar peças em crochê, tricô, tecido, madeira e papel. São oferecidas a preços acessíveis ótimas opções de presentes para a família e amigos, além de acessórios decorativos para o Natal.

SOBRE QUADRADINHOS DE AMOR – SERRA NEGRA

O grupo Quadradinhos de Amor, de Serra Negra, surgiu em março de 2019 e atualmente conta com ao menos 115 crocheteiras e tricoteiras, com idade entre 16 e 95 anos. As participantes são de Serra Negra e de cidades vizinhas, como Monte Alegre do Sul, Itapira, Amparo, Campinas e Atibaia. Também fazem parte do coletivo pessoas que moram em municípios mais distantes de Serra Negra, como São Paulo e São José do Rio Preto.

Em sua trajetória de quase quatro anos, o grupo já desenvolveu ações voluntárias relacionadas ao “Outubro Rosa”, Natal e campanhas de inverno. Entre mantas, gorros, cachecóis, casaquinhos de bebê e meias para doação, o movimento solidário já produziu e doou cerca de 10 mil peças feitas de crochê ou tricô.

O objetivo principal do grupo, além de confeccionarem as peças, é valorizar o trabalho manual, ensinar crochê, tricô e bordado e levar alento às pessoas que passam por dificuldades, através de acolhimento, interação humana e trabalho coletivo.

O projeto filantrópico Quadradinhos de Amor tem grupos espalhados pelo Brasil inteiro, com pontos de trabalho em cidades como Brasília, Belo Horizonte, Curitiba e São Paulo. Interessados em se juntar ao coletivo de Serra Negra podem entrar em contato pelo WhatsApp (19) 9.9899-1747.

Serviço

Quadradinhos de Amor – Natal em Serra Negra

Inauguração da Árvore de Natal feita em crochê e tricô

Local: Praça Barão de Rio Branco, 71, centro, Serra Negra-SP

Quando: A partir de 11 de novembro, sexta-feira

Entrada: Gratuita

Quadradinhos de Amor – Bazar Beneficente de Natal

1ª EDIÇÃO

Local: Praça Barão de Rio Branco, 71, centro, Serra Negra-SP

Quando: 12 e 13 de novembro, sábado e domingo

Horário: 9h às 19h

Entrada: Gratuita

2ª EDIÇÃO

Local: Praça Prefeito João Zelante, s/n, centro, Serra Negra-SP

Quando: 14 e 15 de novembro, segunda-feira e terça-feira, feriado da Proclamação da República

Horário: 9h às 19h

Entrada: Gratuita