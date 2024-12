Projeto Retreta abre matrículas e rematrículas para 2025

Inscrições ocorrem entre os dias 9 e 13 de dezembro; vagas serão preenchidas por ordem de chegada

O Projeto Retreta, iniciativa da Corporação Musical 24 de Junho, anuncia as inscrições para o ano letivo de 2025. As matrículas e rematrículas poderão ser realizadas entre os dias 9 e 13 de dezembro, diretamente na sede do projeto. As vagas serão preenchidas por ordem de chegada.

A ação, que conta com o apoio da Prefeitura de Artur Nogueira, é destinada a crianças, jovens e adultos interessados em aprender música ou aprimorar talentos.

De acordo com a Secretaria de Cultura & Turismo, as inscrições estarão disponíveis nos períodos da manhã (8h às 12h) e da tarde (13h às 17h), na sede do Projeto Retreta, localizada na Rua São Sebastião, S/N, próximo ao Centro Cultural Tom Jobim. Para cada curso, será pedido (facultativo) o valor de R$ 20, pago no ato da matrícula ou rematrícula.

Caso as vagas sejam preenchidas, será aberta uma lista de espera.

Documentos Necessários

Os interessados devem apresentar os seguintes documentos:

• RG (ou Certidão de Nascimento para quem não possui RG);

• CPF;

• Comprovante de residência.

O Projeto Retreta oferece aulas de musicalização, instrumentos variados e canto coral, ministradas por professores capacitados. O aprendizado é acessível a todos, independentemente de conhecimento prévio de música ou testes seletivos.

A secretária de Cultura & Turismo, Ieda Ribeiro, destacou a importância do projeto para a cidade. “O Retreta é uma das principais iniciativas culturais de Artur Nogueira, promovendo o aprendizado musical e o enriquecimento cultural de forma acessível e inclusiva.”

Impacto Cultural em Artur Nogueira

Desde 2010, o Projeto Retreta tem transformado vidas por meio da música, atendendo milhares de alunos gratuitamente em escolas municipais e na sede do projeto. Com o objetivo de formar músicos e fortalecer a cultura local, o Retreta é um marco cultural em Artur Nogueira

O maestro Ricardo Michelino, idealizador do projeto, reforçou o convite e anunciou novidades para 2025. “Essa é uma oportunidade única para descobrir e desenvolver talentos, além de confirmar a presença dos atuais estudantes. Em 2025, ampliaremos o número de alunos, recebendo novos integrantes e dando continuidade ao trabalho daqueles que já fazem parte da nossa família musical.”