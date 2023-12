Projeto Retreta anuncia recitais de fim de ano em Artur Nogueira

Com apoio da Prefeitura, apresentações vão acontecer a partir desta segunda (04), às 19h, na sede do Projeto

O fim de mais um ano se aproxima e, com ele, chegam os tão esperados recitais do Projeto Retreta. Após inúmeros ensaios, aulas e muito estudo, os alunos vão apresentar o melhor da música tocada e cantada, a partir desta segunda-feira (04), às 19h, no “Quintal do Retreta”.

Os recitais vão reunir desde coral, até instrumentos de cordas, metais, madeiras, base e percussão. Segundo o maestro Ricardo Michelino, os alunos se preparam o ano todo para este momento.

O Projeto Retreta faz parte da Corporação Musical 24 de Junho, e conta com apoio da Prefeitura de Artur Nogueira, através do Gabinete Municipal.

“Nossa sede já está toda enfeitada para receber o público. Esse é um marco importante para a jornada dos músicos iniciantes e experientes, pois é a oportunidade de mostrar o trabalho desenvolvido ao longo do ano. Com certeza, o público vai vibrar e se emocionar junto com a gente”, exclama o regente.

Além dos recitais, a Orquestra Sinfônica Jovem do Projeto Retreta apresentará um concerto imperdível com participação de Derico e Paulo Ricardo, no dia 19 de dezembro.

O prefeito Lucas Sia (PSD) parabeniza a todos pelo lindo trabalho desenvolvido no município. “Sinto muito orgulho em fazer parte de momentos como esse. Nossa cidade é cheia de talentos, e por isso, convido a todos para prestigiar essa programação incrível”, diz.

PROGRAMAÇÃO DOS RECITAIS

Todos os recitais acontecerão a partir das 19h, na sede do Projeto Retreta, localizada na Rua São Sebastião, 292, D. Stein.

04/12 – segunda-feira

Saxofones e Banda Nico de Fáveri (professores Arthur e Matheus)

06/12 – quarta-feira

Camerata e Orquestra Infantil, contrabaixo (professores Wesley e Valgério)

07/12 – quinta-feira

Musicalização, clarinete, flauta doce e flauta transversal, boomwhackers e teoria (professores Allan, Daiara e Ana Luiza)

10/12 – domingo

Violinos e cellos (professores Wesley, Matheus, Daiara, Aline, Daniel e Valgério)

11/12 – segunda-feira

Violão e guitarra (professores Ieda, Paulo e Helinho)

13/12 – quarta-feira

Piano, percussão, metais e coral (professores Matheus, Camila, Paulo, Fran e Arthur)

OUTROS EVENTOS

Apresentação da Orquestra Sinfônica feat. Derico feat. Paulo Ricardo

Data: 19/12 – terça feira

Horário: 20h

Local: Praça da Fonte / Coreto