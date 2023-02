Projeto Retreta, de Artur Nogueira, é inspiração para cidades da região

Gestores de Paulínia visitaram o projeto nesta quinta-feira (09); maestro Ricardo Michelino palestrou sobre o processo de implantação do Retreta na cidade

O Projeto Retreta, fruto da quase centenária Corporação Musical 24 de Junho, segue sendo um dos maiores orgulhos de Artur Nogueira. A iniciativa tem chamado atenção de municípios vizinhos – que demonstraram interesse em implantar projetos semelhantes em suas escolas e instituições.

Nesta quinta-feira (09), cerca de 15 gestores da cidade de Paulínia visitaram a sede do Projeto Retreta, a fim de conhecer as funcionalidades da iniciativa, bem como os benefícios oferecidos aos milhares de nogueirense, dentre crianças, jovens e até idosos. Eles foram recepcionados pelo maestro Ricardo Michelino, pela secretária de Educação Débora Sacilotto, e pelo vereador Zé Pedro (PSD).

Na ocasião, Michelino – coordenador e idealizador do projeto – palestrou sobre o processo de implantação do Retreta em Artur Nogueira. Ele destacou que a ideia de desenvolver um trabalho de educação musical no município surgiu com a necessidade da renovação e ampliação do quadro de músicos da Corporação Musical – a mais antiga entidade musical da cidade-, além do desejo de tornar a cultura acessível a todos.

“Através da proposta do Projeto Retreta, que é a de descentralização e intervenção sociocomunitária utilizando as aulas de música como ferramenta principal, a Corporação Musical tem aberto as portas para todos os interessados sem nenhuma distinção de raça, credo ou situação social”, pontuou.

A ideia, segundo o maestro, é que Artur Nogueira compartilhe as experiências vivenciadas pelo projeto nos últimos 13 anos. “Durante a visita na sede do Retreta, nos colocamos à disposição para auxiliarmos o município na implantação de um projeto em Paulínia. Afinal, para nós, é uma grande honra e privilégio participar da disseminação de uma iniciativa tão importante como o Retreta. Nos próximos dias, iremos até lá para novas reuniões e, nossa desejo, é que a arte e a música se multipliquem cada dia mais”, frisou Michelino.

Segundo o regente, outras prefeituras da região fizeram contato e deverão agendar e visitar o Projeto ainda esse semestre.

PARCERIA COM A PREFEITURA

Em 2010, em parceria com o Prefeitura de Artur Nogueira, a Corporação Musical – sob idealização de Michelino – deu vida ao Projeto Retreta, que hoje conta com milhares de alunos atendidos de forma gratuita nas sedes do projeto e da Corporação e nas escolas municipais.

De acordo com o secretário de Cultura & Turismo, Renato Carlini, são oferecidas aulas de musicalização, instrumentos musicais e canto coral, com vistas à formação de público e de músicos para as mais diversas formações, bem como a difusão da música como método de propagação de cultura.

Durante a recepção dos gestores de Paulínia, a secretária de Educação Débora Sacilotto compartilhou os frutos colhidos nas unidades escolares da Rede Municipal. “Notamos que a música no contexto escolar desempenha um papel transformador na vida de nossos estudantes e de seus familiares. Não escondo que sou fã de carteirinha do projeto e que sou extremamente grata pelo trabalho que desenvolvem nas escolas”, comentou.

O Projeto Retreta utiliza como ferramenta principal de aprendizado a prática coletiva de instrumentos. Através disto, é possível que o educador trabalhe vários conceitos que transcendem a prática musical. “A troca de experiência vivida pelos participantes aponta importantes resultados, uma vez que o aprendizado musical exige o desenvolvimento de pelo menos três qualidades imprescindíveis para a vida: a paciência, a disciplina e a concentração”, concluiu o maestro Michelino.