Projeto Retreta realiza recitais de fim de ano em Artur Nogueira

_Apresentações se iniciam nesta segunda (28) e vão até 8 de

dezembro, a partir das 19h, na sede do projeto; veja cronograma_

O Projeto Retreta, da Corporação Musical 24 de Junho, realizará

uma série de recitais nesse final de ano, em Artur Nogueira. As

apresentações marcam o encerramento das atividades em 2022.

O maestro Ricardo Michelino destaca que os recitais preparam os alunos

para apresentações em públicos e demonstram à sociedade o trabalho

desempenhado pelo projeto.

“São eventos que anualmente vem se mostrando eficazes no que diz

respeito à preparação de nossos alunos. Com as apresentações, eles

vivenciam a experiência de estar em público e de tocar para outras

pessoas que não sejam os professores e colegas. Tenho certeza de que

será mais um ano de recitais belíssimos”, enfatiza.

Os recitais acontecem a partir das 19h, na sede do Projeto Retreta,

localizado na Rua São Sebastião, S/N, no Centro – em frente ao Centro

Cultural Tom Jobim. A entrada dos eventos é aberta ao público e

gratuita.

CONFIRA CRONOGRAMA

28/11 – Violão, Guitarra, viola caipira e piano (professores Ana Lia e

Rafael).

30/11 – Banda Jovem Nico de Faveri; apresentação do Coral

01/12 – Clarinete, Flauta doce, Teoria e Musicalização.

02/12 – Flauta transversal, Flauta doce

04/12 – Violinos, cello

05/12 – Violão (professores Ieda, Nayara, Paulo e Matheus- acordeom)

07/12 – Sopros, Percussão, Piano, Sax e Coral.

08/12 – Banda Jovem Nico de Faveri

Além disso, nos dias 07 e 08 de dezembro, a Banda Sinfônica Nico de

Faveri participará da formatura do Proerd.

PROJETO RETRETA

Fundado em 2010, em parceria com o Prefeitura, o Projeto Retreta conta

com milhares de alunos atendidos de forma gratuita nas sedes do projeto

e da Corporação Musical 24 de Junho e nas escolas municipais. São

oferecidas aulas de musicalização, instrumentos musicais e canto

coral, com vistas à formação de público e de músicos para as mais

diversas formações, bem como a difusão da música como método de

propagação de cultura.

Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Artur Nogueira