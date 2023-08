Projeto Retreta sedia show “Violão e Orquestra” com Diego Figueiredo em Artur Nogueira

Ao lado do quinteto de cordas de Campinas, músico renomado apresenta repertório de Jazz e Bossa Nova e oferece workshop gratuito

O Projeto Retreta, da Corporação Musical 24 de Junho, sediará o show “Violão e Orquestra” com o renomado músico Diego Figueiredo. A apresentação acontece na próxima quarta-feira (23), na Sede do Projeto Retreta, a partir das 20h30 e a entrada é franca.

O repertório vai reunir Jazz e Bossa Nova, e contará com a participação do quinteto de cordas de Campinas. Sem custos e aberto ao público, o show será oferecido pelo Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo (PROAC) e tem apoio da Prefeitura de Artur Nogueira.

WORKSHOP GRATUITO

Além do espetáculo, o violonista oferecerá um workshop gratuito, que acontecerá no mesmo dia da apresentação, quarta-feira (23), na Sede do Projeto Retreta, às 14h30.

Diego abordará um pouco sobre a história do violão brasileiro, e também, mostrará que é possível viver de música instrumental no Brasil.

O prefeito Lucas Sia (PSD) parabeniza a iniciativa e reforça o compromisso da gestão com o acesso à cultura e à arte. “O Projeto Retreta mais uma vez se destaca como um espaço de enriquecimento cultural em nosso município. Com certeza o evento vai proporcionar experiências ímpares para todos”, exclamou.

DIEGO FIGUEIREDO

Radicado nos Estados Unidos, Diego Figueiredo já lançou 30 discos e se apresentou em mais de 60 países. O músico realizou trabalhos ao lado de Gilberto Gil, Belchior, Toquinho, Renato Teixeira, João Bosco, Fafá de Belém, Stanley Jordan, George Benson, Quincy Jones, entre outros. Foi premiado por duas vezes pelo Montreux Jazz Festival, na Suíça, como um dos 3 maiores guitarristas/ violonistas do mundo em 2005 e 2007.

O maestro Ricardo Michelino ainda destaca que o músico é considerado “um dos maiores instrumentistas do mundo, sendo inclusive aclamado pelo Maestro Quincy Jones”.

E em suas apresentações, mantém a verdadeira essência da música brasileira, de forma moderna e inovadora.