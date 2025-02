PROJETO ‘SALA SOLIDÁRIA’ DO FUNDO SOCIAL ARRECADA E DISTRIBUI ROUPAS E CALÇADOS

A Prefeitura de Mogi Mirim, por meio do Fundo Social, desenvolve um projeto que tem como objetivo atender a população em situação de vulnerabilidade social no município. O projeto ‘Sala Solidária’ tem como proposta a arrecadação e a distribuição de roupas masculinas, femininas, infantil e baby, e calçados. Atualmente, o Fundo Social mantém um estoque de cerca de 4 mil peças, que serão distribuídas ao longo do ano.

A vice-prefeita Maria Helena Scudeler de Barros visitou o Fundo Social na manhã de terça-feira (4) para conhecer esse serviço. O assessor superior Marcos Lemes explicou que o Fundo recebe doações o ano inteiro e que para fazer uso da ‘sala solidária’, a população mais carente possui duas opções. Uma delas é o atendimento feito por meio dos Cras (Centro de Referência de Atendimento Assistencial), Caps (Centro de Atenção Psicossocial) e Programa Saúde em Casa. Esses órgãos encaminham ao Fundo Social, por e-mail, as necessidades dos assistidos, que por sua vez, faz o repasse das peças.

É necessário conter as informações da família a ser atendida, com nome, idade, sexo e numeração de roupa e calçado de cada membro. Cada pessoa será beneficiada com 10 a 15 peças de roupas e calçados.

A outra possibilidade da população se beneficiar da sala solidária é fazendo a troca solidária, também uma iniciativa do Fundo Social, que garante que as pessoas possam trocar roupas que não usam mais por outras que atenderão suas necessidades. Os atendimentos são presenciais e as pessoas precisam ter mais de 18 anos. Menores de 18 anos somente acompanhados por um responsável.

A ‘sala solidária’ fica na sede do Fundo Social, localizado à rua Olavo Bilac, 279, Jardim Nossa Senhora Aparecida. O atendimento é às segundas-feiras, das 8h00 às 15h00, e às sextas-feiras, das 8h00 as 12h00. Também é possível fazer doações de roupas ao Fundo Social de segunda a sexta-feira, das 7h00 às 16h00. No momento, o Fundo está necessitando de peças masculinas.