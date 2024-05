Projeto social Baú da Leitura vai doar projetores e acervos de livros para escola municipal de Mogi Mirim

Unidade de ensino vai receber a doação de 100 livros, 30 audiobooks , além de uma estrutura móvel ; projeto também inclui a capacitação de professores

Incentivar a leitura e oferecer a alunos de escolas públicas a oportunidade de mergulhar no mundo da leitura. Essa é a meta do projeto social Baú da Leitura que realiza no dia 6 de maio a entrega de livros, tablet com audiobooks, brinquedos, fantoches, dedoches, adereços de teatro e uma estrutura multiuso totalmente personalizada para a EMEB Maria Nilsen Oliveira Leite, em Mogi Mirim (SP)

Realizado pela Perfectto Projetos, com patrocínio da Tenneco, o projeto também inclui a capacitação de educadores para o aperfeiçoamento das técnicas de contação de histórias e para a correta utilização dos materiais e recursos do Baú da Leitura. O objetivo é permitir que as equipes escolares e assistenciais possam aproveitar ao máximo as estruturas, utilizando-as como ferramenta pedagógica na realização de atividades educativas.

A capacitação de professores acontece no dia 6 de maio, a partir das 8h, EMEB Maria Nilsen Oliveira Leite, seguida da entrega do Baú.

O projeto

O Baú da Leitura é um projeto inovador que incentiva a leitura e desenvolve atividades de teatro e educação por meio da doação de acervos literários, materiais lúdicos e oficinas de capacitação de contação de histórias. O projeto tem como objetivo promover o hábito da leitura, desenvolver atividades teatrais e promover atividades lúdicas.

A estrutura do Baú da Leitura conta com 100 títulos da literatura nacional e internacional de variados autores, contendo as mais diversas obras infantis e infantojuvenis, incluindo três livros em braile para usuários com baixa visão ou cegos. Além dos livros, também são disponibilizados mais de 30 títulos em audiobook que podem ser acessados através do tablet.

“Uma parte fundamental do projeto é a capacitação de educadores. Estamos empenhados em fornecer as ferramentas necessárias para aprimorar as técnicas de contação de histórias e maximizar o uso eficiente dos recursos do Baú da Leitura. Nosso objetivo é que as equipes escolares possam integrar plenamente essas valiosas estruturas em suas atividades pedagógicas, enriquecendo o processo educativo de maneira criativa e envolvente”, afirma Paulo Reis, diretor de Relações Institucionais da Perfectto Projetos.

Realização

O Cine Baú é uma realização da Perfectto Projetos com patrocínio da Tenneco. A ação conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim (SP), por meio da Secretaria Municipal de Educação.

Sobre a Perfectto Projetos A Perfectto Projetos é uma empresa especializada na gestão e produção de ações esportivas e culturais, viabilizadas por mecanismos de incentivos fiscais. Os projetos têm como objetivo garantir o acesso à cultura, esporte e lazer para cidadãos e cidadãs de todas as idades e classes sociais.

A Perfectto traz em seu portfólio a realização de diversos projetos próprios, além de ações executadas em parceria com empresas culturais, grupos de teatro e ONGs. Os projetos abrangem desde a produção de eventos culturais de grande porte em praças públicas, até a circulação de projetos em escolas públicas e entidades assistenciais.

Mais informações {Facebook: Perfectto Projetos Instagram: @perfectto_projetos Sobre a Tenneco A Tenneco é um dos principais designers, fabricantes e comerciantes de produtos automotivos, a nível mundial, para clientes de equipamentos originais e pós-venda, através dos nossos quatro grupos de negócios, DRiV, Performance Solutions, Clean Air e Powertrain. A Tenneco ainda vem impulsionando avanços na mobilidade global, fornecendo soluções tecnológicas para mercados globais diversificados, incluindo veículos leves, caminhões comerciais, off-road, industriais, de automobilismo e mercado de reposição.

SERVIÇO

BAÚ DA LEITURA – DIA 6 DE MAIO Entrega dos equipamentos e capacitação de educadores Local: EMEB Maria Nilsen Oliveira Leite Endereço: R. dos Imigrantes, 113 – Tucura, Mogi Mirim Horário: a partir das 8h Evento fechado para alunos e equipe escolar