Projeto “Sonhos de Natal 2024” acontece na Praça Ângelo Ferrari com a Revirada Cultural Natalina e o Dança Pedreira

Até o dia 22 de dezembro, a Prefeitura Municipal de Pedreira, através de sua Secretaria de Cultura e Economia Criativa, promove o Projeto “Sonhos de Natal 2024”, com a “Revirada Cultural Natalina”, contando com a presença do Papai e a Mamãe Noel recebendo a criançada, o ascender das luzes e o Trenzinho da ACEP – Associação Comercial e Empresarial de Pedreira.

O Centro de Exposições “Maestro Antônio Miguel Fabrin e Família Fabrin”, localizado na Praça Ângelo Ferrari, tem sido palco de apresentações memoráveis, como o espetáculo Sonho Mágico, da Cia Body & Dance que aconteceu no dia 09/12; O Grande Show, apresentado pela Ophicina da Dança no dia 10/12; A Magia do Natal: O Clássico Quebra-Nozes, com Carol Pansani e a apresentação de A Pequena Sereia no dia 11/12; Lago dos Cisnes, pela Escola Corpo & Arte e a apresentação de Moana no dia 12/12; Coral Nova Geração e o vibrante Projeto Califórnia – Arte e Dança no dia 13/12; o emocionante espetáculo Viva: a Vida é uma Festa, apresentado pelo Centro Cultural no dia 14/12; e a encantadora Parada de Natal, com participação das academias de dança da cidade, realizada no dia 15/12.

Carina Galvão, Secretária Municipal de Cultura e Economia Criativa, enfatiza que as praças Ângelo Ferrari e Coronel João Pedro, o Morro do Cristo com seu Mirante, as rotatórias do Posto Canecão, da Loja do Airton e da saída para Amparo, todas na Avenida Marginal e a Xícara da Vila Monte Alegre receberam decoração natalina e estão belíssimas. “O Natal é uma tradição que une as famílias brasileiras, e a Revirada Cultural Natalina reforça esse espírito com sua decoração encantadora e atrações especiais. Realizada em parceria com a AGEMCAMP – Agência Metropolitana de Campinas e o Governo do Estado, a programação convida a população a celebrar a magia natalina, trazendo alegria, união e movimentando o comércio local. Venha viver essa experiência inesquecível!”

Para o Prefeito Fábio Polidoro, o projeto tem como objetivo unir a magia do Natal à riqueza cultural de Pedreira, promovendo momentos de alegria, união e valorização das tradições natalinas em família. “A programação continua até o dia 22 de dezembro, com shows, apresentações culturais, completa Praça de Alimentação, a Casa do Papai Noel e o Trenzinho da Associação Comercial e Empresarial totalmente de gratuito, sempre a partir das 19h. Não perca! Acompanhe os detalhes da programação completa nas redes sociais da Prefeitura (@prefeiturapedreirasp). Venha viver os “Sonhos de Natal 2024” e se encantar com a magia do Natal em Pedreira! ”, destacou o Prefeito Fábio Polidoro.