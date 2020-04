Promoção Social inicia entrega de kits de alimentos

A Secretaria de Promoção Social iniciou nesta sexta-feira, 3, a entrega dos kits de alimentação às famílias vulneráveis do município. Nesta primeira etapa estão sendo entregues 80 unidades. Cada kit é composto por 5 quilos de arroz, 2 quilos de feijão, 2 quilos de açúcar, 2 pacotes de macarrão, 2 litros de óleo, 1 pacote de café, 1 kg de sal, 1 pacote de fubá, 1 pacote de farinha e 2 sachês de molho de tomate. “Nós agradecemos a todas as pessoas que estão colaborando com doações e também a todos os voluntários que estão nos ajudando na montagem dos kits”, agradeceu Ana Maria do Nascimento Brunialti, Secretária de Promoção Social.

Inicialmente, os kits estão sendo distribuídos para famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família que tenham filhos na escola em período integral ou meio período na escola e meio período em entidades; autônomos que recebam Bolsa Família; e pessoas que solicitaram os kits através de demanda espontânea, sendo que para esses a distribuição ocorre após visita social das Assistentes Sociais.

Para os beneficiários do Programa Bolsa Família, a entrega está sendo feita no endereço informado no Cadastro Único. A Secretaria de Promoção Social solicita que caso alguma família tenha mudado de endereço procure seu CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) para fazer a atualização.

Quem precisar do benefício pode entrar em contato pelo (19) 3813.9510 ou 99914.0689 (Whatsapp) para solicitar informações.

Fotos cedidas por Paulo Bellini/ Itapira News