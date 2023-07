Promoção Social promove capacitação de famílias para iniciar Serviço de Acolhimento Familiar

A Secretaria de Promoção Social inicia na próxima semana a formação inicial das três primeiras famílias selecionadas como Famílias Acolhedoras pelo Serviço de Acolhimento Familiar ‘EntreLaços’. Serão cinco dias de capacitação e depois elas estarão aptas a receber crianças e adolescentes que foram afastadas do convívio familiar por medida de proteção.

Para formalizar esse início das atividades, na última terça-feira a Secretária de Promoção Social Regina Ramil se reuniu com o Promotor de Justiça Dr. Márcio Clóvis Bosio Guimarães para apresentar o cronograma. “Nossa reunião foi para informar que em aproximadamente 15 dias teremos três famílias preparadas para essa nova modalidade de acolhimento. Na maioria das vezes, essa indicação ocorre através da Promotoria e, por isso, achamos importante fazer esse contato”, explicou Regina.

O Serviço de Acolhimento Familiar “EntreLaços” foi lançado pela Administração Toninho Bellini em outubro de 2021. Também conhecido como Família Acolhedora, o serviço municipal oferece uma proposta diferenciada para atender crianças e adolescentes que foram afastadas do convívio familiar por medida de proteção, por abandono ou porque sua família de origem se encontra temporariamente impossibilitada de cumprir suas funções de cuidado e proteção.

Diferente da adoção, o EntreLaços tem caráter provisório e excepcional e visa a reintegração com a família de origem ou família extensa e, em último caso, encaminhamento para adoção. Na prática, as crianças/adolescentes poderão ser encaminhadas para uma família previamente cadastrada que a incluirá em seu núcleo e rotina familiar, oferecendo afeto e cuidado. Esse novo modelo não substitui aquele que hoje é praticado pela institucionalização da Casa Transitória, mas funcionará de maneira concomitante, sendo que uma avaliação prévia definirá para qual tipo serviço a criança será encaminhada.

Como se tornar uma Família Acolhedora

Qualquer adulto com mais de 21 anos, residente em Itapira há mais de dois anos, sem antecedentes criminais, com qualquer estado civil, que não esteja em lista de adoção e com disponibilidade para oferecer carinho, amor e atenção pode se cadastrar para se tornar uma Família Acolhedora. Os interessados passarão por avaliação da equipe técnica do serviço, além de capacitações e acompanhamento da equipe técnica durante todo o período de acolhimento.

Mais detalhes sobre o serviço e o formulário de pré-cadastro estão disponíveis no site www.itapira.sp.gov.br/pagina/entrelacos-servico-de-acolhimento-familiar-para-criancas-e-adolescentes/142