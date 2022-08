Proposta de revisão à Lei Orgânica é apresentada na Câmara Municipal de Holambra

Com a finalidade de proceder a reforma, atualização e modernização

do ordenamento jurídico municipal, na sessão ordinária realizada no

dia 08 de agosto uma importante propositura foi apresentada na Câmara

Municipal de Holambra, o Projeto de Revisão à Lei Orgânica.

A Lei Orgânica é um conjunto de normas que disciplina as regras de

funcionamento da administração pública e dos poderes municipais,

sendo considerada um estatuto constitucional. O ordenamento define

ainda, entre outros, diretrizes básicas de desenvolvimento, meio

ambiente, saúde, educação, cultura, lazer, assistência social.

A iniciativa do projeto é da Comissão de Estudo e Revisão da Lei

Orgânica do Município, composta pelos vereadores Mauro Sérgio de

Oliveira (Serjão), Eduardo da Silva (Pernambuco), Fabiano Soares,

Hermindo Felix, Oriovaldo Venturini e Wilson Barbosa (Bigode).

O Projeto segue para análise das Comissões Permanentes da Casa e

posteriormente para promover a participação da população será

realizada uma Audiência Pública. Após este trâmite a propositura

será submetida a dois turnos de votação com o intervalo mínimo de

dez dias, podendo ser aprovada pelo quórum de dois terços dos membros

da Câmara.