Propriedades de Amparo receberam visita técnica para a implantação do “Plantando Água

Dando continuidade às ações do Projeto Plantando Água, da Prefeitura de Amparo, nos dias 29 e 30 de abril novas propriedades receberam a visita da equipe Auá Forest, parceira do projeto, para a avaliação das áreas para plantio de mudas de espécies nativas, visando a recuperação e reflorestamento. Nas visitas, além de informações sobre o funcionamento do projeto aos proprietários, foram realizadas coletas de solo para análises físico-químicas e obtenção de imagens aéreas com drones.

As propriedades visitadas foram Sítio Santa Rita, Sítio Santa Inês, Sítio Raízes e Fazenda São Pedro. As visitas foram acompanhadas por servidores das secretarias municipais de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico e Agronegócio e da Casa da Agricultura de Amparo.

O projeto Plantando Água é uma iniciativa da Prefeitura de Amparo, através da Secretaria Municipal do Meio Ambiente em conjunto com a secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, além da Casa da Agricultura do município, visando a recuperação florestal em áreas rurais com o plantio de mudas nativas e, por consequência, a manutenção e melhorias das águas no nosso município.

Ele é destinado a proprietários rurais interessados em recuperar nascentes, áreas de preservação permanente (APPs), áreas de reserva legal, ou outras áreas voluntárias. As áreas aptas a participar são aquelas que possuem CAR e não possuem autos de infração ou Termos de Compromisso de Recuperação Ambiental (TCRAs).

Há duas opções de participação para os interessados, aqueles com áreas de interesse menores de 1 ha conseguem receber mudas de árvores nativas de forma gratuita, respeitando o mínimo de 100 mudas. Para proprietários com áreas maiores que 1 ha, os parceiros realizam o plantio (exceto o cercamento da área) e a manutenção por no mínimo 2 anos.

Para mais informações entre em contato com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente – (19) 3807-9088, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agronegócio – (19) 3817-9266 e Casa da Agricultura de Amparo (19) 3807-3690