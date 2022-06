Prorrogado o prazo de inscrições para curso sobre participação da comunidade negra no Estado de São Paulo e ações afirmativas

A Secretaria da Justiça e Cidadania e a Universidade Zumbi dos Palmares promovem os cursos gratuitos de educação a distância (EAD) “A contribuição da Comunidade Negra para o desenvolvimento do Estado de São Paulo e do Brasil” e “Formação em ações afirmativas e jurídicas do Estado de São Paulo de Políticas Públicas relativas à população negra”. Com carga de 30 horas, eles são organizados pelo Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra e pela Coordenação de Políticas para a População Negra e Indígena de São Paulo, da secretaria.

As inscrições para a segunda turma estarão abertas até o dia 10 de junho. Para se inscrever, basta acessar o link: http://cursos.zumbidospalmares.edu.br/ e usar o código DIV3R$ID@D3.

Direcionadas a conselheiros, servidores públicos estaduais e municipais, e sociedade civil, as aulas começam em junho e terminam no fim de julho.

As capacitações têm o objetivo de conscientizar os participantes sobre a importância da implementação de políticas públicas voltadas à comunidade negra, bem como atualizar as normas jurídicas e abordar o legado da comunidade negra para o País.