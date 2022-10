Prosa Rural traz o tema Sementes de qualidade e produção sustentável em arroz irrigado subtropical

Esta semana, de 24 a 30 de outubro, no programa de rádio da Embrapa, o Prosa Rural, você vai conhecer como garantir sementes de qualidade em uma produção sustentável de arroz irrigado subtropical.

O uso de sementes de arroz de alta qualidade propicia melhor estabelecimento inicial da lavoura, faz com que as plântulas sejam mais tolerantes a estresses abióticos, aumenta a eficiência de uso de fertilizantes e corretivos e reduz os prejuízos causados pela competição com plantas daninhas, por garantir adequada população de plantas e por evitar a introdução e dispersão de sementes de plantas daninhas e de doenças. Portanto, é um insumo insubstituível para o sucesso de qualquer cultura, e o arroz não é exceção. Participam do programa os pesquisadores Elbio Treicha Cardoso e Ariano Magalhães Júnior, da Embrapa Clima Temperado, de Pelotas.

O Prosa Rural é um programa semanal com 15 minutos de duração. Divulga o desenvolvimento rural sustentável, principalmente pesquisas que têm aplicação no dia a dia do pequeno produtor. Os programas são retransmitidos por mais de 1.300 rádios comunitárias, comerciais e educativas das regiões Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste.