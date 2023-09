Proteja Seu Melhor Amigo: Vacina Contra a Raiva Animal

Da Redação

Foto Ilustrativa

Uma medida essencial para a saúde de cães e gatos em Holambra

Cães e gatos são parte fundamental de nossas vidas, trazendo alegria e companhia inestimável. Para garantir que nossos amigos peludos permaneçam saudáveis ​​e livres de uma doença potencialmente fatal, a vacinação contra a raiva animal é essencial. Em Holambra, uma oportunidade gratuita de proteger seus animais de estimação está à sua disposição.

A partir dos 3 meses de idade, é fundamental vacinar seus cães e gatos contra a raiva. Esta vacinação não é apenas uma medida de proteção para seu animal de estimação, mas também contribui para a segurança da comunidade como um todo.

A equipe do Programa Meu Pet, em parceria com o consultório veterinário localizado no Parque da Cidade, bairro Groot, está empenhada em tornar essa vacinação acessível a todos. A proteção gratuita está disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

A raiva é uma doença devastadora que pode afetar tanto animais quanto seres humanos, e sua prevenção é responsabilidade de todos nós. Faça a sua parte e mantenha seu animal de estimação e a comunidade de Holambra seguros – vacine contra a raiva.

Lembre-se: um animal de estimação saudável é um animal de estimação feliz.