Provas do concurso público da Prefeitura de Artur Nogueira acontecem neste domingo

Confira os locais de prova no site da banca organizadora “Nosso Rumo”

As provas dos concursos públicos da Prefeitura de Artur Nogueira e da Guarda Civil Municipal (GCM) acontecerão neste domingo (19). Os candidatos devem conferir a lista com os locais de prova no site da banca organizadora: <https://www.nossorumo.org.br/>.

Foram oferecidas dezenas de vagas para mais de 50 funções, de níveis fundamental incompleto/ completo, médio, técnico e superior com remunerações entre R$ 1.562,25 e R$ 16.685,45.

Os cargos foram divididos em dois grupos, ou seja, alguns candidatos farão as provas de manhã, outros à tarde. Confira os horários:

Manhã

-Abertura dos portões: 8h

-Fechamento dos portões: 8h30

Tarde

-Abertura dos portões: 13h30

-Fechamento dos portões: 14h

Guarda Civil Municipal

-Abertura dos portões: 8h

-Fechamento dos portões: 8h30

Os locais de prova foram detalhados e divulgados no site oficial do concurso: <https://www.nossorumo.org.br/>. Basta acessar o site, rolar a página inicial até “Certames em Andamento” e clicar em “Publicações” no ícone do Concurso Público Prefeitura Municipal de Artur Nogueira 01/2024; ou no ícone Concurso Público Prefeitura Municipal de Artur Nogueira 02/2024 (Guarda Municipal).

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

– Os candidatos devem levar uma caneta esferográfica azul ou preta, para uso individual;

– A organização recomenda que cada um leve uma garrafa transparente e sem rótulo para uso individual, pois o uso do bebedouro será permitido somente para reabastecer a garrafa;

– Para acesso ao local da prova, o candidato deverá apresentar um documento de identificação original;

– Será permitido levar o caderno de questões após o período mínimo de permanência em sala de 2 horas.

O prefeito Lucas Sia deseja sucesso a todos os participantes e ressalta o compromisso contínuo da gestão em fortalecer a estrutura municipal, garantindo que o setor público tenha profissionais capacitados para atender às demandas da população