Próxima Rodada do Campeonato Sênior de Jaguariúna Promete Emoções e Disputas Aquecidas

Aconteceu no último domingo, dia 17 de dezembro, a quinta rodada do Campeonato de Futebol Sênior de Jaguariúna para atletas acima de 50 anos agitou os gramados locais, proporcionando partidas emocionantes e jogadas memoráveis.

O destaque da rodada ficou por conta da vitória do Guerreiros Unidos sobre o Roseira Master, com um placar apertado de 2 a 1. O Mafia não ficou para trás e derrotou o S E Roseira por 5 a 3, enquanto o Jardim Eliza mostrou sua superioridade ao golear o Paciência por 6 a 1.

Na tabela de classificação, o Mafia lidera com 13 pontos, seguido de perto pelo Guerreiros Unidos, que acumula 9 pontos. O Roseira Master ocupa a terceira posição com 7 pontos, e o Jardim Eliza está na quarta colocação, somando 6 pontos. O S E Roseira está com 4 pontos, o Jaguarí Sênior com 3, e o Paciência ainda busca seus primeiros pontos, mantendo-se com zero na tabela.

A ansiedade já toma conta dos amantes do futebol sênior, pois a sexta rodada está marcada para o primeiro domingo de 2024, em 7 de janeiro. Os confrontos prometem agitar ainda mais a competição, com partidas programadas para iniciar às 8h.

No Roseira de Cima, o Jaguarí Sênior enfrentará o Roseira Jardim Eliza, enquanto no Azulão, também às 8h, o Roseira Master buscará a vitória contra o Paciência. Às 10h, o Guerreiros Unidos e o S E Roseira protagonizarão um confronto emocionante.

A organização reforça que a entrada é gratuita, permitindo que a torcida compareça em peso para apoiar seus times favoritos e vivenciar a atmosfera única do futebol sênior. As arquibancadas prometem estar repletas de entusiasmo e vibração, transformando cada gol e cada lance em momentos inesquecíveis. Não perca a chance de fazer parte desse espetáculo esportivo e torcer pela sua equipe preferida. Que venha a sexta rodada repleta de emoções e disputas acirradas!