Próximas etapas de novo aterro são discutidas em reunião

O Prefeito Toninho Bellini reuniu-se na última segunda-feira com a equipe da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente (SAMA) para discutir sobre a situação atual e as próximas etapas do novo aterro sanitário municipal.

Dentre os principais tópicos abordados, os técnicos do SAMA falaram sobre o trabalho que está sendo desenvolvido visando manter a qualidade do serviço e garantindo uma aprovação na nova vistoria para renovação de licença de operação emitida pela CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), que deve ocorrer em breve. Também foram discutidos os processos necessários para andamento da terceira etapa do aterro que conta com a impermeabilização da área com manta de polietileno de alta densidade, drenos de chorume e gases para cumprir os processos de execução da obra.

“Além desse panorama geral de como está o novo aterro e do que ainda precisamos fazer, conversamos sobre como deve ser feita a fiscalização técnica desse trabalho para garantir sua qualidade e sobre algumas estratégias para buscar recursos financeiros a fundo perdido. Foi um encontro muito importante para alinharmos ideias e projetos”, afirmou Anderson Martelli, diretor da SAMA.