Público enche teatro do Centro Cultural para o espetáculo “Elas São Um Show”

A Secretaria de Cultura realizou na terça-feira, dia 10 de março, o espetáculo “Elas São Um Show”, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, no Teatro Tupec do Centro Cultural. O público compareceu em peso, com cerca de 500 pessoas que se divertiram com as atrações.

Apresentaram-se músicos e bailarinos locais, como os trompetistas Maurício Perina e Marco Aurélio, o violonista Armando Moreli, a violinista Andrielly de Campos, os dançarinos José Luiz de Araújo e Ana Vieira e o quinteto “Alma Brasileira”.

Ainda houve sorteio de brindes ao longo do espetáculo. As doações, que foram realizadas como ingresso para o evento, serão entregues para o Lar Padre Longino. O evento teve apoio da Secretaria Municipal de Educação, Quinteto Alma Brasileira e Escola Vivace.