Pulverização e desinfecção deve seguir para os bairros nessa semana

O trabalho de pulverização e desinfecção da cidade iniciado na noite da última quarta-feira, 25, teve continuidade na sexta-feira. O roteiro ainda segue na área Central da cidade e a partir da próxima semana deve seguir para os bairros, com locais ainda a serem divulgados.

A medida preventiva contra o Coronavírus (Covid-19) é realizada utilizando um trator pulverizador, equipes com mangueiras e bombas costais. A solução utilizada é uma mistura de água e a substância CB-30 TA. As equipes envolvidas no trabalho são da Defesa Civil e da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente,

com coordenação do Comitê de Gestão de Crise do Coronavírus em Itapira.

Para uma boa eficácia, é preciso que todos os motoristas retirem seus veículos das vias e a população não saia de casa por menos 15 minutos após a aplicação, que é o tempo do produto agir.