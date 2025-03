Quadra do Centro Esportivo de Martinho Prado recebe instalação do novo piso de concreto

A quadra do Centro Esportivo Amaury Caveanha, no Distrito de Martinho Prado Júnior, está passando por reforma. Nesta semana, foi iniciada a instalação do novo piso de concreto. Na sequência, serão feitas a pintura em epóxi no espaço e a instalação das novas traves oficiais das modalidades de futsal e voleibol.

Além disso, também serão construídas na entrada da praça esportiva uma nova escada para os frequentadores do local, assim como uma nova rampa de acessibilidade para Pessoas com Deficiência (PCD). O trabalho está sendo feito pela empresa Hype Construtora LTDA e é executado por meio de recursos do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa) no valor de R$ 161.500,00.

O prazo de conclusão da reforma é de três meses e o trabalho tem o acompanhamento da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM). “O Centro Esportivo de Martinho Prado é muito frequentado por diversos munícipes, sendo um dos pontos de diversão do local, além de oferecer uma grande variedade de aulas e atividades esportivas e de lazer”, comentou do secretário da SOM, Daniel Rossi.