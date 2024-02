QUADRAS POLIESPORTIVAS, PREFEITURA PREPARA NOVO INVESTIMENTO DE MAIS DE R$ 1,5 MILHÃO NA EDUCAÇÃO

O prefeito Paulo Silva assinou na tarde desta quarta-feira (21), a ordem de serviço que autoriza a empresa Mogicom Construtora Ltda, vencedora do processo de licitação, a iniciar as obras que beneficiarão a comunidade escolar de três Emebs (Escola Municipal de Educação Básica). A Prefeitura de Mogi Mirim vai instalar coberturas metálicas nas quadras poliesportivas das escolas Ana Isabel da Costa Ferreira, no Sehac, e Cleusa Marilene Vieira de Mello, no Aterrado, além de construir uma quadra, já coberta, na escola Regina Maria Tucci de Campos, na Santa Cruz.

O ato de assinatura aconteceu nas dependências da Emeb Regina Tucci. Estiveram presentes, além de Paulo Silva, o secretário de Obras e Habitação Popular, Paulo Roberto Tristão; as secretárias de Educação, Ana Lúcia Bueno Peruchi, e de Relações Institucionais, Maria Helena Scudeler de Barros; o secretário de Planejamento, Luiz Henrique Bueno Cardoso; os vereadores João Victor Gasparini e Luzia Cristina Cortes Nogueira; as diretoras Rosa Zuliani (Regina Tucci) e Roberta Francatto (Cleusa Mello); a vice-diretora da escola Ana Isabel, Elen Cristina Alves Borsarin; e representantes da Mogicom, servidores e pais de alunos.

Serão investidos pouco de mais de R$ 1,5 milhão nas obras das três esolcas, com recursos financiados junto à Caixa Econômica Federal, por meio do Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento). “É um valor alto, mas um belo investimento na Educação”, destacou Paulo Silva. Para Ana Peruchi, secretária de Educação, ‘as aulas de Educação Física são muito mais prazerosas quando feitas numa quadra, e quando coberta, é muito mais gostoso”.

O prazo para execução das coberturas e da quadra já coberta é de seis meses. Vale lembrar que a Prefeitura já trabalha na cobertura das quadras poliesportivas das escolas Edna Choquetta, no Jardim Paulista; Dona Sinhazinha, na região central; e Geraldo Philomeno, na Santa Clara. O mesmo já foi realizado, inclusive com a entrega da obras, nas Emebs Bráudio José Valentim, no distrito de Martim Francisco; e Terezinha da Silva Oliveira, no Novacoop.