QUAL A VANTAGEM DE INTEGRALIZAR MEUS IMÓVEIS EM UMA PESSOA JURÍDICA?

A integralização de imóveis em uma pessoa jurídica é uma estratégia frequentemente adotada por investidores e empresários para otimizar a gestão patrimonial e obter benefícios fiscais e operacionais. Essa prática consiste em transferir a propriedade de imóveis de uma pessoa física para uma empresa, geralmente uma holding patrimonial. Neste artigo, explorarei algumas vantagens dessa estratégia, destacando aspectos fiscais, sucessórios e de proteção patrimonial.

PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO.

Uma das principais vantagens de integralizar imóveis em uma pessoa jurídica é a possibilidade de otimização tributária. No Brasil, a tributação sobre o aluguel recebido por pessoas físicas pode ser bastante elevada, chegando a até 27,5%. Em contrapartida, quando os imóveis estão sob a titularidade de uma pessoa jurídica, especialmente se esta for optante pelo regime de tributação pelo lucro presumido, a carga tributária sobre os rendimentos de aluguéis pode ser significativamente menor, variando entre 11,33% e 14,53%, dependendo do tipo de atividade e da margem de lucro presumida.

Além disso, a venda de imóveis por pessoas jurídicas pode ser tributada a uma alíquota efetiva inferior em comparação à tributação aplicável às pessoas físicas. Enquanto a pessoa física é tributada sobre o ganho de capital em alíquotas que variam de 15% a 22,5%, a pessoa jurídica no regime do lucro presumido pode ter uma tributação sobre o lucro com alíquotas efetivas menores.

PROTEÇÃO PATRIMONIAL.

Integralizar imóveis em uma pessoa jurídica também pode proporcionar maior proteção patrimonial. Em situações de disputas judiciais ou de inadimplência, a separação entre o patrimônio pessoal e o patrimônio da empresa pode dificultar a execução de bens pessoais para a satisfação de dívidas empresariais. Isso cria uma “barreira” de proteção, podendo assegurar que os imóveis estejam protegidos contra eventuais problemas financeiros pessoais.

PLANEJAMENTO SUCESSÓRIO.

O planejamento sucessório é outra vantagem significativa da integralização de imóveis em uma pessoa jurídica. Transferir a titularidade dos imóveis para uma holding permite uma sucessão mais organizada e menos onerosa. A doação de cotas da empresa aos herdeiros pode ser feita com cláusulas específicas, como usufruto e incomunicabilidade, garantindo que os imóveis permaneçam na família e sob o controle do doador enquanto ele estiver vivo.

Além disso, a integralização de imóveis em uma pessoa jurídica pode evitar os altos custos e a burocracia do inventário, simplificando a transferência de bens para os herdeiros e minimizando conflitos familiares.

FACILIDADE NA GESTÃO DE ATIVOS.

A gestão de imóveis através de uma pessoa jurídica pode ser mais eficiente e profissional. A empresa pode ter uma administração dedicada à gestão dos imóveis, incluindo a locação, manutenção, e eventual venda. Isso permite uma melhor organização, controle financeiro, e potencial maximização de rendimentos dos ativos imobiliários.

Integralizar imóveis em uma pessoa jurídica pode oferecer diversas vantagens, desde a redução da carga tributária até a proteção patrimonial e o planejamento sucessório eficiente. No entanto, é essencial que essa estratégia seja cuidadosamente planejada e executada com o auxílio de profissionais especializados, como advogados, contadores e consultores financeiros. Cada caso deve ser analisado individualmente para garantir que a integralização traga os benefícios desejados e esteja em conformidade com a legislação vigente.

Dr. Caius Godoy (Dr. Da Roça), Advogado e Presidente da Comissão de Agronegócios e Assuntos Agrários da OAB Jaguariúna.

e-mail: caius.godoy@adv.oabsp.org.br