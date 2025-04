QUALIFICA JAGUARIÚNA ABRE HOJE PRÉ-INSCRIÇÕES PARA CURSOS GRATUITOS

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agronegócios abriu nesta quarta-feira, dia 2 de abril, a pesquisa de demanda e pré-inscrições para os cursos gratuitos oferecidos pelo Programa Qualifica Jaguariúna, que vão até o próximo dia 16, tanto na modalidade online quanto na presencial. Os interessados devem ter 18 anos ou mais.

No modo online, as pré-inscrições devem ser feitas no link: https://c7.jaguariuna.sp.gov.br/portal_cidadao/login/

O atendimento presencial será realizado na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agronegócios, localizada na Rua Paraná, 198, no Centro, nos horários das 9h às 11h e das 14h às 16h. Para a pré-inscrição, será necessário apresentar o Cartão Cidadão.

Segundo a secretaria, os locais e datas dos cursos serão definidos conforme a procura dos interessados.

Cursos oferecidos:

Cursos Anuais:

Inglês para Negócios e Turismo (1 vez por semana)

Produção de Mídias Digitais com Ênfase em Inteligência Artificial, Marketing e Empreendedorismo (2 vezes por semana)

Designer Gráfico com ênfase em Empreender e Comunicar (2 vezes por semana)

Cursos Trimestrais:

Técnicas de Vendas e Encantamento ao Cliente (1 vez por semana)

Garçom (1 vez por semana)

Bartender/Barmaid/Mixologista (1 vez por semana)

Cozinha para Hotéis (1 vez por semana)

Cozinha para Restaurantes (1 vez por semana)

Facilites e Hospitalidade (Limpeza, Conservação e Higienização) (1 vez por semana)

Segurança (1 vez por semana)

Portaria e Recepção (1 vez por semana)

Jardinagem (1 vez por semana)

Manutenção Predial (1 vez por semana)

Cursos Semestrais:

Facilites e Hospitalidade: Receptivo para Hospedagens, Camareiros e Copeiros (1 vez por semana)

Guia de Turismo e Receptivo (1 vez por semana)

Elaboração e Formatação de Projetos Culturais, Turísticos e Esportivos (2 vezes por semana)

Organização e Produção de Eventos (2 vezes por semana)

Pedreiro (1 vez por semana)

Cabeleireiro e Barbeiro (1 vez por semana)