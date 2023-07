‘Qualifica Pedreira’ realiza pesquisa para selecionar cursos profissionalizantes gratuitos

A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico e Urbano, através do PAT – Posto de Atendimento ao Trabalhador, está desenvolvendo a Pesquisa ‘Qualifica Pedreira’, que tem como objetivo selecionar cursos profissionalizantes para serem ministrados gratuitamente.

O formulário destinado aos interessados em desenvolver suas qualidades profissionais com os cursos de especializações, pode ser acessado neste link: https://docs.google.com/forms/d/1NA7MBKK2YCXHrFDaKpovDc0h4C-WRbjB7f0g2q2Ar54/viewform?pli=1&pli=1&fbclid=IwAR2cGyNafvbJ9QZ2kJqGdgneOuzK-6_F9zoyiVhT2trlqxvrW5t9r4HvYLI&edit_requested=true

“Esses cursos serão elaborados e organizados pelo PAT de Pedreira junto ao Governo do Estado de São Paulo, entre as opções podemos destacar o Marketing Digital, Jardinagem, Design Gráfico, Manutenção Elétrica, entre tantos outros. Pedimos para que a população pedreirense participe e responda o formulário, para viabilizarmos a realização dos cursos escolhidos”, ressalta o Secretário Municipal Carlos Henrique Araújo.