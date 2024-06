QUALIFICA SP-NOVO EMPREGO OFERECE CURSO PROFISSIONALIZANTE GRATUITO

A Prefeitura de Mogi Mirim, por meio do secretário de Governo, Júlio Blander, viabilizou junto ao Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), 20 vagas para curso de informática gratuito, modalidade presencial, que será realizado no laboratório de informática da Etec (Escola Técnica) ‘Pedro Ferreira Alves’.

O curso será aplicado pelo Qualifica SP- Novo Emprego, programa estadual destinado a pessoas que buscam inserção ou recolocação no mercado de trabalho. As inscrições já estão abertas e devem ser realizadas pelo site www.qualificasp.sp.gov.br até o dia 15 de julho. Podem se inscrever candidatos que tenham idade mínima de 16 anos, alfabetizados e domiciliados no estado de São Paulo. Caso o número de inscritos seja superior à quantidade de vagas, serão priorizadas as pessoas desempregadas, com baixa renda e com deficiência.

A convocação dos candidatos selecionados ocorrerá por e-mail. As aulas são presenciais e têm previsão de início para o dia 22 de julho, com duração de 100 horas, sendo ministradas no período noturno. Para receber o certificado, o aluno deve ter ao menos 75% de presença nas aulas.