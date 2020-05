QUEIMADAS: Corpo de Bombeiros orienta sobre o perigo da prática ilegal

O Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Estado de São Paulo orienta: Estamos em período de Estiagem! A queda na temperatura ambiente, a ausência de chuvas e a consequente redução da umidade relativa do ar, propiciam ocorrências de Doenças Respiratórias. O agravante é estarmos vivenciando uma Pandemia viral (COVID19), que afeta principalmente o nosso sistema respiratório, que já tende a estar mais sensível devido ao tempo frio e seco, nos deixando ainda mais expostos ao acometimento de crises respiratórias de maior gravidade.

Outro evento, que geralmente ocorre neste período e certamente pesará no agravamento dos problemas respiratórios, são as QUEIMADAS!

A imensa quantidade de fumaça gerada pelas queimadas contribui sobremaneira com as doenças respiratórias, aumentando o número de vítimas de crises respiratórias complexas e reduzindo a probabilidade de sucesso nos tratamentos.

O momento é de Responsabilidade, Compromisso e Atenção aos Cuidados para evitarmos exposições desnecessárias aos inúmeros agentes que podem nos prejudicar; com certeza a poluição gerada pelas Queimadas é um deles.

As Queimadas ocorrem, na maioria das vezes, por descuidos, descasos e ações provocadas por nós mesmos e que, nas circunstancias atuais em que vivemos, pode ser fatal para muitas pessoas. Portanto, solicitamos que tenha consciência e adote medidas para o bem estar de todos:

Limpe seu quintal evitando acumulo de lixo

Mantenha seu terreno ou área verde roçada evitando “mato seco”

Não utilize terrenos e áreas de vegetação como depósito de lixo

Cobre a limpeza e manutenção de terrenos vizinhos

Mantenha os aceiros em grandes áreas de vegetação

Não provoque queimadas

Denuncie os provocadores

Queimada é Crime!

Em Santo Antônio de Posse, o descumprimento da Lei nº 3139, conhecida como Lei da Queimada, acarretará ao infrator uma multa que variará de acordo com a área em m² prejudicada pela queimada. Os valores das penalidades variam entre R$642,50 e R$12.850,00, podendo ser aplicadas de forma acumulativa e serem dobradas no caso de reincidência.

A quantia paga pelos infratores será destinada ao Fundo do Meio Ambiente e revertida para revitalização de danos em áreas ambientais do município.

Avistou foco de queimada em Santo Antônio de Posse, entre em contato com a Defesa Civil pelo número (19) 3896-1266.