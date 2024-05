Quinta Morte por Dengue Confirmada em Santo Antônio de Posse: Região de Campinas Sofre Aumento nos Óbitos

Na tarde desta sexta-feira, 3 de maio, a Secretaria de Saúde de Santo Antônio de Posse confirmou a quinta morte por dengue na cidade, elevando o total de óbitos para 35 na região de Campinas. A vítima, um homem de 58 anos com comorbidades, torna-se mais um triste registro das consequências letais da doença.

A vítima, cujos sintomas iniciaram em 2 de março, lutou contra a enfermidade por uma semana antes de sucumbir em 9 de março. Contudo, somente agora, em 3 de maio, a confirmação oficial do diagnóstico foi emitida pelas autoridades de saúde.

Campinas lidera com 16 óbitos, seguido por Santo Antonio de Posse com 5 óbitos. Esse aumento alarmante nos óbitos destaca a urgência de medidas preventivas e a necessidade de uma resposta mais robusta por parte das autoridades de saúde.

A dengue continua a representar uma ameaça significativa à saúde pública, e é imperativo que a comunidade permaneça vigilante e tome todas as precauções necessárias para evitar a propagação do vírus. A eliminação de criadouros de mosquitos, o uso de repelentes e o cuidado com a higiene pessoal são práticas essenciais para proteger-se e proteger os outros contra essa doença potencialmente fatal.

A batalha contra a dengue é uma responsabilidade compartilhada por todos, e apenas com esforços coordenados e contínuos poderemos conter a propagação desse grave problema de saúde pública.