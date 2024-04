Raça Negra se apresenta neste sábado, 13, com a turnê 40 Anos de Sucesso, na Red Eventos

Com grandes sucessos, a banda traz na bagagem 12 vinis, 28 CDs, 4 DVDs e mais de 36 milhões de discos vendidos

Prepare-se para uma noite de pura magia musical, pois a lendária Banda Raça Negra, que completou 40 anos de carreira, se apresenta na Red Eventos, em Jaguariúna, neste sábado,13, com a turnê comemorativa de uma grande história!

E comemorar 40 anos de uma carreira de sucesso é algo muito raro, tendo em vista as mudanças de comportamento, de faixa etária e da velocidade que a chegada da internet impôs. Pois bem, um dos poucos exemplos de tornar isso possível é a Banda Raça Negra!

Na década de 80, a banda surgiu com uma proposta totalmente diferente para o samba. A inclusão de elementos de sopro mudou totalmente a sonoridade que até então era identificada como samba. As pequenas apresentações deram espaço aos grandes palcos e recordes de público. Raça Negra estava em todos os lugares. A primeira faixa de sucesso, “Caroline” tomou as rádios e deu nome a muitos bebês, cujo os pais se inspiraram na música.

Eles participaram das transições do mercado fonográfico do vinil ao streaming. Desafiaram o tempo e se tornaram atemporal.

Com um repertório repleto de clássicos do pagode, sertanejo e do samba que marcaram gerações, esta promete ser uma noite inesquecível para todos os amantes da boa música.

Luiz Carlos, líder da banda, sempre foi uma figura carismática e icônica no cenário musical, conduzindo os passos da Raça Negra e influenciando uma geração de artistas, além de seguir renovando seu público dia após dia. Impossível falar em samba sem mencionar o legado deixado por essa extraordinária banda. Alguns refrões até parecem de domínio público, de tão ecoados por várias gerações. Algumas canções foram destaque em novelas, incluindo “Cheia de Manias” em A Dona do Pedaço (2019).

Na última olimpíada, o mundo descobriu um fã que levou a música de Raça Negra para o mundo. O DJ austríaco Stari não economizou na trilha, e a cada intervalo mostrava um pouco mais de Luiz Carlos e Raça Negra. E por essas e outras eles chegaram aos 40 anos de sucesso!

Hoje, com a era da tecnologia, redes sociais e streamings, alcançou números ainda mais expressivos. São 2 milhões de ouvintes mensais. Somente a canção “Cheia de Manias” ultrapassa a marca de 100 milhões de plays no Spotify, são 12 milhões de seguidores nas redes sociais, 1.5 bilhão de visualizações no YouTube e 120 milhões de views com a hashtag #RacaNegranoTiktok.

Será uma oportunidade única de vivenciar a energia contagiante da Banda Raça Negra em um dos palcos mais renomados da região.

Não perca a chance de fazer parte deste momento histórico! Venha celebrar e se emocionar ao som dos grandes sucessos dessa querida banda. Você não vai perder mais esse grande sucesso da GP Produções e Red Eventos, né?

A Red Eventos, que fica localizada na Avenida Antártica, 1530, Santa Úrsula – Jaguariúna, terá abertura às 21h00 e ingressos a partir de R$ 70,00, que podem ser adquiridos nos pontos de venda ou através do site www.agoraingressos.com.br.

Confira maiores detalhes e a programação completa de eventos (11/05 – Jorge Aragão e Martinho da Vila; 25/05 – César Menotti & Fabiano) através do site www.GPPRODUCOES.com.br

Sobre a RED:

Há mais de 20 anos realizando shows e eventos, a Red se tornou o maior complexo de entretenimento e negócios do interior do Estado de São Paulo, com mais de 450 mil m2, além de mais de 4700 shows e eventos realizados, com a presença de mais de 12 milhões de pessoas.

Sinônimo de organização, qualidade e sucesso em tudo o que faz, tem localização privilegiada na região metropolitana de Campinas e é cercada de todas as comodidades como hotéis, aeroporto internacional, heliponto e a maior malha viária do país em rodovias duplas.

Logística perfeita, excelente localização, conforto e segurança, além de equipe altamente especializada e estacionamento com seguro para 10 mil veículos. A solução completa para você e sua empresa!

Sobre a GP PRODUÇÕES:

A GP Produções, com mais de 23 anos de história, é considerada uma das maiores empresas especializadas em planejamento, assessoria, criação, divulgação e organização de eventos, sejam eles shows, congressos, seminários, encontros, reuniões, convenções e feiras.

É a responsável pelos maiores eventos do interior Paulista, realizando shows com os mais importantes artistas do mercado fonográfico brasileiro.

Hoje, a GP Produções realiza grandes shows na Red Eventos, Royal Palm Hall e diversas casas de shows na região, onde sempre o resultado é casa cheia e espetáculos com recordes de bilheteria.

Os eventos que levam a assinatura da GP Produções têm garantia de qualidade, inovação, tecnologia e sucesso.

Serviço:

– Raça Negra 40 Anos de Sucesso

Dia 13 de abril, a partir das 21h00 (abertura)

Ingressos a partir de R$ 70,00

Maiores informações: (19) 3867.7001 / 3867.5550

www.redeventos.com.br

www.gpproducoes.com.br

www.agoraingressos.com.br