Rafaela Carrer é atração da 4ª Festa das Nações de Joaquim Egídio em Campinas

O feriado do dia 01 de maio promete ser de muito trabalho para a cantora Rafaela Carrer. A artista se apresenta a partir das 18h durante a 4ª Festa das Nações de Joaquim Egídio da cidade de Campinas, interior do Estado de São Paulo. O aguardado show que vai acontecer na Praça Dom Agnelo Rossi, em frente à igreja de São Joaquim e São Roque, terá entrada franca.

Em seu setlist, Rafaela vai cantar grandes sucessos da música sertaneja, além das canções que potencializaram o seu trabalho como “Senha do sonho”, “Saudade regressiva” e “Potinho”. “Temporal de amor”, considerado um dos hinos nacionais da música sertaneja e lançada em uma nova versão por Rafaela, também estará no repertório.

Temporal de amor:

https://www.youtube.com/watch?v=OdcN_Um4teA

Plataformas digitais:

https://onerpm.link/131199059025

A 4ª Festa das Nações de Joaquim Egídio conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Campinas, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, vereadora Débora Palermo e a subprefeitura de Joaquim Egídio. A segurança será monitorada pela Guarda Civil Municipal, Segurança Privada, Equipe de Brigadistas e pela Polícia Militar. O evento vai contar com estacionamento no local, banheiros químicos e acesso para pessoas com deficiência.

RAFAELA CARRER

Conhecida pelos seus famosos covers virais, com sua voz única e marcante, Rafaela Carrer tem conquistado muitos fãs e admiradores através das redes sociais, onde possui uma forte presença e interação com seu público. Em seus shows e apresentações a jovem cantora tem cativado o público e atraído a atenção de todos por onde passa com seu excepcional talento e carisma.

A cantora sertaneja está sendo vista como um dos destaques da nova geração no cenário musical. Rafaela Carrer traz uma personalidade própria em suas canções e interpretações, e isso se reflete em seus últimos lançamentos de músicas inéditas e em suas apresentações e shows, demonstrando ser uma artista autentica de identidade única.

Cantar em rede nacional parece um sonho distante para alguns, ainda mais diante de grandes personalidades da música brasileira, mas para Rafaela Carrer isso se tornou realidade. Em 2021, a cantora natural de Bauru, cidade do interior do Estado de São Paulo, encantou o público quando participou do The Voice, da Rede Globo.

Com sua voz doce e grande personalidade encantou jurados e plateia, incendiando o palco com a apresentação da música “Girl On Fire”, da cantora norte-americana Alicia Keys. Os jurados Carlinhos Brown, Gaby Amarantos e Michel Teló se renderam ao talento da jovem cantora, apertaram o botão e viraram suas cadeiras para assistir à performance.

Ao final da apresentação, Rafaela decidiu integrar o time de Michel Teló na competição, sendo a primeira cantora selecionada pelo músico. Rafaela Carrer continuou cativando o público e os jurados até o último momento, encerrando sua participação no programa com a apresentação da música “Trevo (Tu)”, da dupla Anavitória.

Rafaela Carrer vem conquistando cada dia mais admiradores e se destacando na mídia, sendo convidada constantemente para programas de televisão, podcasts e entrevistas em rádios e blogs, onde apresenta um domínio pleno sobre os assuntos do seu nicho artístico e musical, além de cantar ao vivo sucessos de grandes artistas consagrados. A jovem cantora também já foi convidada a subir no palco para participar com artistas como Cleiton & Camargo, Simone Mendes, Michel Teló, Edson & Hudson e Israel & Rodolffo.

Por onde passa com suas apresentações – desde eventos intimistas e exclusivos, como festas de casamento, debutantes, confraternizações de empresas, até grandes eventos como rodeios, eventos municipais – Rafaela Carrer transmite com sua voz a emoção certa para cada ocasião e sempre conquista o público presente de crianças até adultos cantando os maiores sucessos do sertanejo e do pop nacional e internacional.

Para ouvir suas músicas e conhecer um pouco mais de Rafaela Carrer, acesse as redes sociais:

Instagram: https://www.instagram.com/rafaelacarreroficial/

Youtube: https://www.youtube.com/@rafaelacarreroficial

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TikTok: https://www.tiktok.com/@rafaelacarreroficial

SERVIÇO

Evento: Show Rafaela Carrer

Data: 01 de maio

Horário: 18h

Local: Praça Dom Agnelo Rossi – Rua José Inácio, 14 – Distrito Joaquim Egídio – Campinas/SP.

Mais informações: https://www.instagram.com/festanacoesjoaquimegidio/