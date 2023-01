Rainha da 72ª Festa do Figo e 27ª Expogoiaba de Valinhos é exemplo de superação

Simpatia, elegância, beleza e uma vontade de viver que enche os olhos

de qualquer ser humano. Poucos sabem que há alguns meses a Rainha da

72ª Festa do Figo e 27ª Expogoiaba de Valinhos, Bruna Fida, de 35

anos, está vivendo um momento muito especial de sua vida. Em março do

ano passado, ela foi diagnosticada com câncer de mama. Entre o

diagnóstico e o tratamento, resolveu enfrentar de uma forma positiva,

um dia de cada vez, acreditando, e nunca desistir diante de qualquer

obstáculo.

Logo após o diagnóstico, motivado por amigos, começou uma

mobilização, através da internet, para conseguir arrecadar R$ 15 mil

e realizar a cirurgia. A iniciativa mostrou o quanto Bruna era querida e

especial. Logo depois do procedimento na qual retirou as duas mamas,

enfrentou mais 16 sessões de quimioterapia. Nas próximas semanas, vai

iniciar a segunda etapa do tratamento com radioterapia. Guerreira, Bruna

tem aprendido todos os dias do tratamento, se ressignificando e

descobrindo o seu propósito de vida.

Bruna aponta a importância de uma rede de apoio durante o seu

tratamento e de quem está passando pela mesma situação. “Não temos

controle sobre as coisas, mas, podemos escolher em como passar pelas

situações. E eu escolhi encarar da forma mais leve, mais positiva. É

importante manter uma cabeça boa, saudável e otimista. Ter a família

ao lado, é essencial. Em Valinhos tem uma rede de apoio, “Rosa e

Amor”, que acolhe e assiste mulheres que estão em tratamento, e tem

sido maravilhoso fazer esse acompanhamento”, revela.

“Pé de figo raiz”, Bruna é natural de Valinhos e frequenta a festa

desde criança. O evento lhe traz grandes recordações. “Quando

íamos em família, morávamos perto e íamos praticamente todos os

dias, depois na adolescência com os amigos era o evento mais aguardado

no ano e hoje poder voltar com meu filho é algo muito especial! É

nossa tradição, é a história da nossa cidade, que começou tão

“tímida” com um propósito tão nobre e hoje é referência, nosso

cartão de visitas!”, conta ela que revelou estar ansiosa para

assistir aos shows das bandas Inimigos da HP e Turma do Pagode.

Em novembro do ano passado, ela participou do concurso e foi coroada

para ser a representante máxima da festa – que é considerada uma das

maiores do Estado de São Paulo e a principal do município. “Estou

muito feliz. É até difícil explicar com palavras! É uma honra, uma

gratidão imensa ser escolhida para representar minha cidade nesta

festa, que é tão grandiosa, tão querida e que faz parte da nossa

história. Eu quero muito deixar o meu nome na Festa do Figo e em

Valinhos também, e principalmente poder contribuir para esta festa, que

vai ser sensacional”, discursou ela, após o anúncio do título.

Como embaixadora do evento, Bruna admite que sua fruta preferida é o

figo, e sabe da importância do seu título e da festa para a cidade.

“Uma grande honra e um presente. A corte é a referência da

hospitalidade da festa, a porta de entrada, o primeiro contato com os

visitantes. Me sinto preparada para ser uma boa anfitriã! Para Valinhos

é sem dúvidas uma oportunidade de mostrar nosso potencial como cidade,

seja em desenvolvimento, seja com a riqueza da terra através dos

agricultores e as frutas e abre portas, estreita o relacionamento com a

região. Todos ganham!”.

Formada em Administração, Bruna é bancária. Irradiando simpatia e

alegria, ela tem muitos sonhos que a inspiram a viver grandes

histórias, especialmente ao lado de seu filho, Lorenzo, de seis anos.

“Nossa vida é movida de sonhos, é o que nos inspira e o que nos faz

seguir sempre. Acredito que o meu maior sonho é viver e conhecer o

mundo e ver meu filho crescer e se tornar um grande homem, levando

nossos princípios de amor e respeito ao próximo, nunca desistir diante

dos obstáculos e ser feliz com suas escolhas! Também tenho um desejo

muito grande em me envolver em causas sociais e quem sabe, um dia, abrir

uma ONG.”, revela.

A corte da festa, sob a orientação de Andréia Fofa, ainda é composta

pela 1ª Princesa Isabela de Castro Mapeli, 18 anos, e a 2ª Princesa

Beatriz de Souza Silva Araújo, 25 anos. Além da própria festa, a

corte irá representar a cidade de Valinhos em outros eventos. O

Concurso para eleição da Rainha e Princesas da Festa do Figo começou

em 1952 e foi introduzido por Antônio Palácio Neto, tendo como a sua

primeira Rainha, Amália Therezinha Antoniazzi.

FESTA

Vale lembrar que a 72ª Festa do Figo e 27ª Expogoiaba de Valinhos, vai

acontecer entre os dias 13 e 29 de janeiro, no Parque Monsenhor Bruno

Nardini. A festa conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Valinhos,

e tem a realização da Organização Estrela. A grade de shows promete

agradar todo o tipo de público. Sertanejo, pagode e eletrônico são

alguns dos ritmos que irão embalar a festa. Além de grandes artistas

nacionais, atrações regionais estarão se apresentando durante todos

os dias em palcos alternativos.

Estão disponíveis para o público três tipos de ingressos: Pista,

Área Vip Premium e Camarote. Os ingressos podem ser adquiridos pelo

site da Tycket

https://tycket.com.br/lista.php?busca=S&txt_busca=Festa+do+figo [1] [2],

ou na bilheteria do local. O evento terá entrada franca, todos os dias,

até às 17h. Após esse horário, haverá cobrança de ingresso para os

dias 14, 20, 21 e 28 de janeiro. Para os setores Área Vip Premium e

Camarote, terão vendas de ingressos todos os dias. Às sextas-feiras os

portões abrem às 17h e aos sábados e domingos às 9h. No dia 20 de

janeiro, Dia de São Sebastião – Padroeiro da cidade – os portões

também irão abrir às 9h.

SHOWS

13/01 – Inimigos da HP (entrada franca)

14/01 – Hugo & Guilherme

15/01 – Matogrosso & Mathias e Luiz Miguel & Daniel (entrada franca)

20/01 – Alok

21/01 – Gustavo Mioto

22/01 – Turma do Pagode (entrada franca)

27/01 – Rick & Renner (entrada franca)

28/01 – Ana Castela

29/01 – Bruna Viola (entrada franca)