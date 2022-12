Rainha de Bateria Carla Prata recebe as coirmãs na Festa da Bateria do Tucuruvi

A noite do último sábado (17/12/22) foi animada na quadra da Acadêmicos do Tucuruvi. A escola da Cantareira promoveu mais uma edição da Festa da Bateria do Zaca, que contou com a participação das coirmãs Dragões da Real, Unidos de Vila Maria, Barroca Zona Sul e Camisa Verde e Branco.

Além das convidadas, o Acadêmicos do Tucuruvi se apresentou com seu elenco composto por casais de Mestre-sala e Porta-bandeira, passistas, baianas, comissão de frente e o carro de som, entoando sambas antológicos da escola e também o hino do carnaval de 2023, que homenageará Bezerra da Silva.

“A tradicional festa de bateria do Zaca é uma grande oportunidade para nos confraternizarmos e ao lado de amigos é melhor ainda. Receber os mestres das coirmãs, seus ritmistas e a comunidade das coirmãs é simplesmente a maior prova que existe sim a união no mundo do carnaval entre todas as agremiações”, revelou o Mestre Serginho.

A frente da Bateria do Zaca, estava a apresentadora Carla Prata, a qual é a Rainha absoluta e terá o privilégio de reinar sozinha à frente dos 250 ritmistas da ‘Bateria do Zaca’, comandada pelo Mestre Serginho e sua diretoria.

Para a ocasião Carla Prata escolheu um vestido vermelho todo rendado e bordado a mão com muitas pedrarias e strass, além de um ousado decote e uma fenda lateral, que evidenciou ainda mais o corpão da morena que está com tudo para fazer bonito na passarela do samba durante o carnaval 2023.

Com um largo sorriso estampado no rosto e totalmente à vontade, a beldade se entregou de cabeça e caiu literalmente no samba do início ao fim da festa, onde sambou durante todo o tempo.

No carnaval de 2023, a Acadêmicos do Tucuruvi será a 2ª escola a desfilar no sábado, 18 de fevereiro, sendo a segunda noite dos desfiles do grupo especial paulistano, onde a escola levará para o Sambódromo do Anhembi uma grande homenagem ao sambista Bezerra da Silva, com o enredo “Da Silva, Bezerra. A voz do Povo!”, com o samba-enredo de autoria dos compositores: Paulo César Feital, Marcelo Casa Nossa, André Diniz, Rodrigo Minuetto, Rodolfo Minuetto, Evandro Bocão e Carlos Júnior, sendo este último o intérprete oficial da escola.