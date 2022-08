Rally de Inverno: Gabriel Soares (Moto) e Kaique Bentivoglio (UTV) são os campeões da edição 2022

Evento realizado neste final de semana em Lençóis Paulista, interior paulista, contou pontos para a quarta etapa do Campeonato Brasileiro de Rally Baja

Lençóis Paulista, SP – Foram dois dias de disputadas na região de Lençóis Paulista (SP) – Cidade do Livro, o Rally de Inverno em sua sexta edição foi decidida neste domingo, 31 de julho, para as categorias motos e UTVs que pontuam para o campeonato nacional na modalidade Baja. Os 57 veículos inscritos, 46 UTVs e 11 motos, completaram os 385 quilômetros de percurso, divididos entre 69 quilômetros em quatro trechos cronometrados, totalizando 283 quilômetros e o restante em deslocamentos no sábado e domingo.

O Rally de Inverno contou com um roteiro de alto nível sob céu aberto, com poeira e temperaturas com máximas de 26ºC e mínima de 10ºC. As disputas seguiram eletrizantes, com equipes capacitadas para superar os desafios propostos pela organização, a Arena Promoções e Eventos. Terra batida, areia, lombas, muita mudança de direção, curvas acentuadas, navegação e médias altas fizeram parte do percurso, sempre em fazendas da região.

Na disputa de motocicletas, sagrou-se campeã a dupla da Honda Racing, Gabriel Soares, na geral e na categoria MT2, para a dobradinha da equipe no pódio Júlio Cesar Zavatti, na MT1. Para completar o pódio estiveram Francine Rossi (Kawasaki / Bianchini Rally), Rafael Espindola (Honda/ Protork – Mega Motos Honda) e Ricardo Benedetti (Kawasaki/ Sokapot).

“Andamos bem, ontem a vitória foi do Bissinho e hoje consegui imprimir um ritmo melhor, tirar a diferença e garanti o título da prova. E hoje, já sabíamos que o terreno estaria bem diferente por conta de todo mundo já ter passado ontem no mesmo percurso e eu particularmente gosto de terreno mais técnico”, afirmou Gabriel Soares.

Nos UTVs, a vitória ficou com o piloto Kaique Bentivoglio (Polaris), na Geral e na categoria UT2, na sequência ficaram Bruno Varela (Can-Am), Richard Fliter (Polaris), Denisio Casarini (Can-Am) e Otavio Leite (Can-Am). “Estou muito feliz! Hoje foi perfeito, um prova totalmente limpa, realmente espetacular, consegui manter um ritmo consistente, ganhar o dia e tirar a diferença que tinha na geral para sair daqui vitorioso. Nós tivemos uma prova muito prazerosa de andar, bem organizada, principalmente com a marcação que foi excelente”, comemora Kaique Bentivoglio.

O próximo desfio será o Rally Poeira, em Araçatuba/SP, nos dias 19 e 20 de novembro, válido para o Campeonato Brasileiro de Rally Baja (CBM). Antes acontece o Rally de Barretos, nos dias 08 e 09 de outubro.

A prova – O roteiro contou com 385 quilômetros de percurso, incluindo os deslocamentos, para os dois dias de prova. No sábado, 30, e domingo, 31, foram duas voltas por dia de 96,14 quilômetros, sendo 69,60 quilômetros de trechos cronometrados. O parque de apoio para as equipes, assim como o briefing, secretaria de prova, largadas, chegadas e premiação, estiveram localizados no Recinto Facilpa, localizado na Av. Lázaro Brígido Dutra, 300, em Lençóis Paulista/SP.

O 6º Rally de Inverno contou com o patrocínio do C6 Bank e foi uma realização da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista – Cidade do Livro, através das Secretarias de Esportes e de Turismo, Facilpa – Feira Agropecuária Comercial e Industrial de Lençóis Paulista e Arena Promoções e Eventos. A supervisão foi da CBM – Confederação Brasileira de Motociclismo.

RESULTADO DO SEGUNDO DIA DE DISPUTAS (CINCO PRIMEIROS)

MOTOS

1) #19 Gabriel Soares, Honda CRF 450 RX, Honda Racing, (1)MT2, 02h06min37seg30

2) #01 Julio Cesar Zavatti, Honda CRF 450 RX, Honda Racing, (1)MT1, 02h07min53seg50

3) #02 Francine Rossi, Kawasaki KX 450 XC, Bianchini Rally, (1)MOV, 02h12min54seg10

4) #11 Rafael Espindola, Honda CRF 250 F, Protork – Mega Motos Honda, (1)MBR, 02h13min36seg00

5) #17 Ricardo Benedetti, Kawasaki KX 450 X, Sokapot, (1)MRG, 02h20min22seg50

UTVs

1) # 120 Otavio Leite, Can-Am Maverick X3, Transmaquinas Racing, (1)UT1, 01h59min40seg60

2) #118 Kaique Bentivoglio, Polaris RZR PRO XP, Polaris One, (1)UT2, 02h00min45se00

3) #103 Richard Fliter, Polaris RZR PRO XP, One Utv Rally Team, (2)UT1, 02h01min29seg10

4) #124 Bruno Varela, Can-Am Maverick X3, Varela Can-Am Monster Energy, (3)UT1, 02h01min50seg70

5) #109 Marcus Cotton, Polaris Rzr Pro R, Polaris Factory Racing – Cotton Racing, (2)UT2, 02h02min37seg40

–

CLASSIFICAÇÃO ACUMULADA (CINCO PRIMEIROS)

MOTOS

1) #19 Gabriel Soares, Honda CRF 450 RX, Honda Racing, (1)MT2, 04h18min29seg40

2) #01 Julio Cesar Zavatti, Honda CRF 450 RX, Honda Racing, (1)MT1, 04h18min45seg00

3) #02 Francine Rossi, Kawasaki KX 450 XC, Bianchini Rally, (1)MOV, 04h29min15seg90

4) #11 Rafael Espindola, Honda CRF 250 F, Protork – Mega Motos Honda, (1)MBR, 04h30min00seg60

5) #17 Ricardo Benedetti, Kawasaki KX 450 X, Sokapot, (1)MRG, 04h48min13seg50

UTVs

1) #118 Kaique Bentivoglio, Polaris RZR PRO XP, Polaris One, (1)UT2, 04h04min56seg00

2) #124 Bruno Varela, Can-Am Maverick X3, Varela Can-Am Monster Energy, (1)UT1, 04h05min04seg50

3) #103 Richard Fliter, Polaris RZR PRO XP, One Utv Rally Team, (2)UT1, 04h05min32seg00

4) #105 Denisio Casarini, Can-Am Maverick X3, One Utv Rally Team, (3)UT1, 04h06min18seg00

5) # 120 Otavio Leite, Can-Am Maverick X3, Transmaquinas Racing, (4)UT1, 04h07min08seg30

–

Resultados completos no Chronosat: http://www.satcron.com.br/chrono/8-inverno/