Rally do Jalapão terá patrocínio do C6 Bank na edição 2020

A parceria entre Arena Promoções e Eventos e o C6 Bank vai continuar em 2020. A instituição bancária é uma das marcas apoiadoras do Rally Jalapão, considerado um dos principais eventos off-road nacional que reúne os melhores pilotos do Brasil. A sexta edição da prova acontece nesta semana, entre 26 e 29 de agosto, em fazendas localizadas no Oeste da Bahia.

A marca institucional do C6 Bank terá destaque na comunicação visual dos veículos de competição e em todo material promocional do evento, que conta com mais de 115 veículos inscritos nas categorias carros, motos, quadriciclos e UTVs .

Para o organizador do Rally Jalapão, Henrique Arena, o novo acordo assinado reforça a credibilidade da Arena Promoções e Eventos com seus parceiros. “É sempre muito importante para o Rally Jalapão, um dos maiores eventos da modalidade do automobilismo brasileiro, e para as nossas demais provas, que fazem parte do calendário do Campeonato Brasileiro de Rally Cross Country e de Baja, estar ao lado de grandes empresas. O C6 Bank é um banco brasileiro digital completo e o fato de confiarem em nós significa que estamos no caminho certo. Com nossas experiências aliadas, teremos bons resultados, dentro e fora dos certames”, exaltou o diretor da Arena Promoções e Eventos.

O C6 Bank é um banco brasileiro completo com serviços para pessoas físicas e jurídicas. Em julho de 2020, o C6 Bank atingiu a marca de 2,5 milhões de contas abertas para pessoas físicas, o que representa um crescimento acumulado de 150% no ano. O banco tem mais de 60 mil contas abertas para pessoas jurídicas. A instituição financeira está presente em 99,5% dos 5.570 municípios brasileiros.

O C6 Bank não cobra por serviços bancários básicos, como abertura de conta, transferências e saques. Também oferece cartão múltiplo (crédito e débito) de graça, além do programa de fidelidade Átomos. O banco aposta em diferenciais como a tag de pedágio (C6 Taggy) disponibilizada gratuitamente a todos os clientes, o serviço de transferência por mensagem de texto C6 Kick e a Conta Global em dólar. Além disso, conta com uma plataforma de investimento com CDBs e cerca de 130 fundos.

O diretor do C6 Bank, Leandro Torres, comemorou a manutenção da parceria e reforçou o posicionamento da instituição financeira em ser uma incentivadora do esporte. “Quando recebi a ligação do Henrique Arena dizendo que ele queria trazer uma proposta de mudança devido a toda dificuldade que todos estão passando, enxergamos um dos nossos pilares de filosofia do banco que estamos construindo e que seria a de mudar a experiência que as pessoas têm com os bancos. Isso nos animou bastante, apesar de sermos novos vamos perseguir esse objetivo eternamente e vejo que o Arena está fazendo o mesmo com essa prova”, declarou Torres.

Leandro Torres também irá competir no Rally Jalapão ao lado de João Arena a bordo do UTV Polaris. Leandro é carioca, radicado em São Paulo, disputou o Dakar na categoria UTV como piloto oficial Polaris. Em 2016, ficou na terceira colocação e, em 2017, conquistou o título ao lado do navegador paulista Lourival Roldan.

Sobre o C6 Bank

O C6 Bank é um banco completo para pessoas físicas e jurídicas. A instituição recebeu licença do Banco Central para operar como banco múltiplo em janeiro de 2019. O banco, que opera sem agências físicas, está baseado em São Paulo e integra um grupo do qual fazem parte também as empresas PayGo, Som.us, Setis e IDEA9. Juntas, as companhias somam mais de mil funcionários.

Para maiores informações do C6 Bank acesse: www.c6bank.com.br.

O Rally Jalapão é uma realização de Arena Promoções e Eventos com patrocínio do C6 Bank e da Polaris. A supervisão é da CBM – Confederação Brasileira de Motociclismo e CBA – Confederação Brasileira de Automobilismo.