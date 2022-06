Rally Jalapão 2022 terá início na próxima semana com trechos inéditos

Evento acontece nos dias 21 a 25 de junho, com largada e chegada em Luís Eduardo Magalhães na Bahia, passando por Mateiros e São Félix no Tocantins

O 8º Rally Jalapão válido para o Campeonato Brasileiro de Rally Cross Country terá cinco dias de disputas, mas a maior novidade deste ano será o roteiro. O percurso contemplará aproximadamente 1.400 quilômetros com boa parte em piso de areia entre trechos cronometrados e deslocamentos, passando por dois estados brasileiros entre os dias 21 a 25 de junho.

Pela quarta vez a prova sairá de Luís Eduardo Magalhães, na Bahia, e será o ponto de chegada, após fazer um laço que inclui as cidades de Mateiros e São Félix no Tocantins. O parque de apoio com a área de box das equipes será montado parque de exposições do Bahia Farm Show, localizado na BR-020 242, em Luís Eduardo Magalhães (BA), onde no início do mês foi realizada a maior feira de tecnologia agrícola e negócios do Norte e Nordeste do Brasil, e estará aberto a partir da segunda-feira, 20.

As atividades oficiais começam na terça-feira, 21, com secretaria de prova e vistorias, como também os atrativos paralelos para o público presente como o prólogo às 14 horas e a largada promocional para as categorias Motos, Quadriciclos, UTVs e Carros, com saída em comboio dos veículos pelas ruas e avenidas da cidade de Luís Eduardo Magalhães (BA), às 19 horas.

Na quarta-feira, 22, os competidores partem para a primeira disputa e farão pernoite em Mateiros (TO). Na quinta-feira, 23, seguem para a realização da segunda prova e a caravana chegará a São Félix do Tocantins (TO). Na sexta-feira, 24, a competição realiza a terceira etapa com pernoite novamente em São Félix. Já no sábado, 25, acontece a prova final com retorno a Luís Eduardo Magalhães (BA). A cerimônia de premiação será no Território Steak House a partir das 21 horas.

O Rally Jalapão é organizado pela Arena Promoções e Eventos, sob a direção-geral de Henrique Arena, que além deste evento também é o responsável pelas etapas dos Campeonatos Brasileiro de Rally Baja e Cross Country como: Rally Poeira, Rally Cuesta, Rally de Inverno, Rally Serra Azul e Rally Rota Sudeste, como também provas de Enduro.

Na edição 2022, os pilotos e navegadores enfrentarão uma prova dura, com muita piçarra, trilhas, estradinhas de fazendas, muita areia e trechos de alta velocidade. “O evento deve repetir o sucesso dos sete primeiros anos, pois já consolidamos de vez como um dos maiores campeonatos de rali do país. Estamos preparando uma prova com o mesmo rigor de qualidade”, declara Henrique Arena.

As inscrições estão abertas no site oficial (www.areanarally.com.br) para as Motocicletas nas categorias Moto 1 (antiga Super Production), Moto 2 (Production), Moto 3 (Marathon), Moto Brasil, Moto Over e Moto Regional; para Quadriciclos; para o UTV nas categorias UTV 1 (antiga PRO Elite), UTV 2 (PRO), UTV 3 (Super Production), UTV 4 (Production), UTV Over PRO, UTV Double, UTV Over 40, UTV Over 45, UTV Start e a UTV Experimental. E nos Carros, para Protótipo-T1, Protótipo-T2, Pró Brasil, Super Prodution e Open. A premiação contemplará os competidores com troféus para os cinco primeiros colocados.

O Rally Jalapão é uma realização de Arena Promoções e Eventos, tem patrocínio do C6 Bank, apoio da Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães, Prefeitura Municipal de Mateiros e Prefeitura Municipal de São Félix do Tocantins. A supervisão é da CBM – Confederação Brasileira de Motociclismo e CBA – Confederação Brasileira de Automobilismo.

Confira a programação do Rally Jalapão 2022:

20/06 – Segunda-feira

08h00 – Abertura da área de box

13h00 às 17h00 – Secretaria e vistorias

Local: Bahia Farm Show

BR-020 242, Luís Eduardo Magalhães – BA, 47850-000

21/06 – Terça-feira

08h00 às 13h00 – Secretaria e vistorias (todas)

Local: Bahia Farm Show

Shakedown: DI – 4 km |TE – 6 km |DF – 4 km

09h00 às 10h00 – Motos

10h00 às 11h30 – UTVs

11h30 às 12h20 – Carros

08h00 – Briefing Apoio

12h40 – Briefing CBA – CBM

14h00 – Prólogo: DI – 0 km (box)|TE – 9,42 km |DF – 3,63 km

18h00- Parque fechado (obrigatório)

19h00- Comboio e largada promocional (obrigatório)

22/06 – Quarta-feira – ETAPA 1

Luís Eduardo Magalhães (BA)/ Mateiros (TO)

DI – 87,98 km | TE – 20,19 km |DF – 129,04 km | Total – 447,21 km

20h00 – Briefing CBA – CBM

Local: Centro de eventos de Mateiros

23/06 – Quinta-feira – ETAPA 2

Mateiros (TO) / São Felix do Tocantins (TO)

DI – 0 km | TE – 183,59 km |DF – 13,79 km | Total – 197,38 km

20h00 – Briefing

Local: Centro de eventos de São Félix

24/06 – Sexta-feira – – ETAPA 3

São Felix do Tocantins (TO) / São Felix do Tocantins (TO)

DI – 0 km | TE – 212,76 km |DF – 22,16 km | Total – 234,92 km

20h00 – Briefing

Local: Centro de eventos de São Félix

25/06 – Sábado – ETAPA 4

São Felix do Tocantins (TO) / Luís Eduardo Magalhães (BA)

DI – 20,54 km | TE – 131 km |DF – 253,44 km

Km 229,28 da planilha Parque fechado (Vila Panambi )

Total até LEM 510,98 km

19h30 – Premiação – (Território Steak House)

OBS.: No último dia de prova no km 213 será o parque fechado para entrega de GPS e Stella. A partir do Km 213,20 será livre o deslocamento para quem optar carregar.