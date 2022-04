Rally Rota Sudeste será em São Manuel (SP) e abre inscrições para a sua 16ª edição

O Rally Rota Sudeste que integra o calendário Campeonato Brasileiro de Rally Baja 2022, marcado para os dias 14 a 15 de maio em São Manuel, interior de São Paulo, será de disputas emocionantes e reunirá as principais feras do off-road nacional das motocicletas, quadriciclos e UTVs. As inscrições estão abertas no www.arenarally.com.br.

As atividades estarão concentradas no Centro de Exposições Mario Covas, em São Manuel, onde funcionará a secretaria de prova, sala de imprensa, posto médico e parque de apoio (área de box) para manutenção dos veículos, como também o local das largadas e chegadas da prova e a premiação.

A programação terá início sexta-feira (13), com as vistorias técnicas e briefing com a abertura oficial do evento para os competidores. No sábado e domingo, 14 e 15, acontecem as disputas dos trechos cronometrados (Especiais). A população poderá visitar gratuitamente durante o final de semana a área de concentração dos pilotos.

A prova promove inscrições para as Motocicletas nas categorias Moto 1 (antiga Super Production), Moto 2 (Production), Moto 3 (Marathon), Moto Brasil, Moto Over e Moto Regional; para Quadriciclos; para o UTV nas categorias UTV 1 (antiga PRO Elite), UTV 2 (PRO), UTV 3 (Super Production), UTV 4 (Production), UTV Over PRO, UTV Double, UTV Over 40, UTV Over 45, UTV Start e a UTV Experimental.

A 16ª edição do Rally Rota Sudeste é uma realização da Prefeitura Municipal de São Manuel, através da Diretoria de Esportes e Turismo, com organização da Arena Promoções e Eventos. Tem patrocínio do C6 Bank, e apoio da ACESM – Associação Comercial de São Manuel e Anube Sport. A Supervisão é da CBM – Confederação Brasileira de Motociclismo.

Para mais informações acesse o site www.arenarally.com.br. Acompanhe a etapa nas redes sociais pelo Instagram @arenarally. A cronometragem ficará a cargo da Chronosat (http://www.chronosat.com.br).