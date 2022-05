Rally Rota Sudeste terá dois dias de disputas em São Manuel (SP)

A cidade de São Manuel, localizada no interior do Estado de São Paulo, recebe nesta semana, de 13 a 15 de maio, o Rally Rota Sudeste, prova válida pelo Campeonato Brasileiro de Rally Baja nas categorias Motos, Quadriciclos e UTVs, como também para categorias regionais. A população terá livre acesso durante o final de semana a área de concentração dos pilotos.

Restando três dias para a competição, a Arena Promoções e Eventos, organizadora do evento finaliza os detalhes da programação que deve repetir o sucesso das edições anteriores. A concentração das atividades que estará repleto de atrações ficará novamente no Recinto Mario Covas, onde funcionará a secretaria de prova, sala de imprensa, posto médico e parque de apoio (área de box) para manutenção dos veículos, como também o local das largadas e chegadas da prova e a premiação.

A programação terá início sexta-feira, com as vistorias técnicas, shakedown para as equipes e briefing com a abertura oficial do evento para os competidores. No sábado e domingo, acontecem as disputas dos trechos cronometrados (Especiais), com duas voltas de 75 quilômetros por dia e estão previstos mais de 400 quilômetros de roteiro, contando com os deslocamentos.

A prova promove inscrições para as Motocicletas nas categorias Moto 1 (antiga Super Production), Moto 2 (Production), Moto 3 (Marathon), Moto Brasil, Moto Over e Moto Regional; para Quadriciclos; para o UTV nas categorias UTV 1 (antiga PRO Elite), UTV 2 (PRO), UTV 3 (Super Production), UTV 4 (Production), UTV Over PRO, UTV Double, UTV Over 40, UTV Over 45, UTV Start e a UTV Experimental.

A 16ª edição do Rally Rota Sudeste é uma realização da Prefeitura Municipal de São Manuel, através da Diretoria de Esportes e Turismo, com organização da Arena Promoções e Eventos. Tem patrocínio do C6 Bank, e apoio da ACESM – Associação Comercial de São Manuel e Anube Sport. A Supervisão é da CBM – Confederação Brasileira de Motociclismo.

Para mais informações acesse o site www.arenarally.com.br. Acompanhe a etapa nas redes sociais pelo Instagram @arenarally. A cronometragem ficará a cargo da Chronosat (http://www.chronosat.com.br).

PROGRAMAÇÃO DO RALLY ROTA SUDESTE 2022

Parque de Apoio: Recinto Mario Covas

Rua Marcelo Giorgi com Enéas Cintra da Silveira – São Manuel/SP

13/05 – Sexta-feira

13h30 às 18h00 – Secretaria de Prova

14h00 às 18h30 – Vistoria Motos , Quadris e UTV’s

19h30 – Briefing

14/05 – Sábado

09h00 – Largada 1ª Moto

19h00 – Briefing

15/05 – Domingo

08h00 – Largada 1ª Moto

15h00 – Premiação

FICHA TÉCNICA

DI- 27,96 km

TE- 74,87 km (duas voltas) = 149,74 km

DF – 27,97 Km

Total do dia – 205,67 km