RAPAZ É PRESO PELA FORÇA TÁTICA APÓS SER FLAGRADO TRAFICANDO EM CASA ABANDONADA

Reportagem: Susi Baião

Um homem que comercializava entorpecentes em uma casa abandonada, foi preso pela Força Tática (PM) na madrugada deste domingo (7), no bairro Triunfo na cidade de Pedreira.

O suspeito foi autuado em flagrante por tráfico de drogas no momento em que os policiais o viram saindo de uma casa abandonada na rua Felício Ferrari entregando algo para o motorista de um veículo modelo gol. Ao perceber a presença dos agentes, saiu rapidamente do local, sendo abordado. Durante a revista pessoal, foi localizado 14 pinos de cocaína e R$ 20. Ao ser questionado, o mesmo confessou que fazia venda de drogas no local. Dentro do imóvel os militares encontraram 99 pinos de cocaína e 42 pedras de crack. Ele foi preso em flagrante e conduzido até a delegacia da cidade, onde ficou à disposição da Justiça