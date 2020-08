Recapeamento asfáltico chega a mais quatro ruas em Engenheiro Coelho

A Prefeitura de Engenheiro Coelho iniciou neste sábado, 25 de julho, o recapeamento asfáltico de mais quatro ruas, divididos em dois lotes.

O primeiro contempla as ruas Alfredo Correa da Rocha e Sebastião Lopes Primo. Ao todo serão recuperados 2.397,94 m², num investimento total de R$ 111.428,61, sendo R$ 100 mil provenientes de emenda parlamentar do Deputado Estadual Barros Munhoz, e o restante, R$ 11. 428,61, de contra partida do município.

Já no segundo foram selecionadas as ruas Antônio Batistela, Alfredo Correa da Rocha e Emilio Hornhardt. Ao todo, serão recuperados 5.803,28 m², num investimento total de R$ 307.945,80, sendo R$ 250 mil provenientes do Governo do Estado, através da Secretaria de Desenvolvimento Regional, e o restante, R$ 57.945,80, de contra partida do município.

O Prefeito Pedro Franco salientou que é de suma importância a revitalização do pavimento asfáltico das ruas da cidade, através dos serviços de recape, pois trazem benefícios significativos para a Prefeitura e para a população.

“Aumentando a vida útil dessas vias, o município terá uma redução de gastos com manutenção através das equipes de tapa buracos, além da comodidade e segurança para a população, que terá vias em perfeitas condições de trafegabilidade”, salientou o Chefe do Executivo.

O Prefeito ressaltou ainda que, até o final do ano, serão investidos mais de meio milhão de reais em recapeamentos. “Estamos aguardando a conclusão dos trâmites burocráticos para iniciar as melhorias”.