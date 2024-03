Receptação de Veículo: Suspeito Preso em Pedreira em Operação Policial

Na tarde do dia 13 de março, uma operação policial em Pedreira resultou na prisão de um indivíduo suspeito de receptação de veículo. As informações iniciais sugeriam o envolvimento do suspeito em um furto ocorrido em diversas lojas localizadas na Praça Coronel João Pedro, sendo uma das lojas alvo do crime de onde foi levada uma motocicleta XRE 190 vermelha em data anterior.

Com base nessas informações, as autoridades policiais realizaram uma investigação visando localizar o veículo furtado e possíveis suspeitos. Na tarde do dia 13 de março, a equipe policial avistou uma motocicleta com características semelhantes às do veículo furtado, sendo conduzida pelo suspeito identificado como S.H.G.

Imediatamente, os policiais procederam com a abordagem conforme os protocolos estabelecidos, solicitando apoio de outras equipes para evitar qualquer forma de aglomeração ou retaliação por parte de parentes ou conhecidos do suspeito. Durante a inspeção veicular, constatou-se que tanto o número do chassi quanto o do motor estavam completamente suprimidos, e a placa do veículo havia sido removida.

Ainda durante a vistoria, os policiais encontraram um selo parcialmente suprimido, contendo o número do chassi, o que possibilitou estabelecer uma ligação com o emplacamento do veículo, indicando claramente sua procedência ilícita. Diante dos fatos, foi solicitado um meio de transporte para conduzir o veículo até o Departamento de Polícia de Jaguariúna.

No plantão policial, o delegado ao tomar conhecimento dos fatos, ratificou a voz de prisão contra o suspeito. O indivíduo permaneceu sob custódia das autoridades policiais, aguardando as medidas judiciais cabíveis.