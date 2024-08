Receptação na Vila Dias, Mogi Guaçu, em 11 de Agosto

Na manhã do dia 11 de agosto, uma ação policial na Vila Dias, em Mogi Guaçu, resultou na detenção de um indivíduo sob suspeita de receptação de produto furtado. A equipe da Polícia Militar estava em patrulhamento quando decidiu abordar o suspeito.

Durante a abordagem, foi realizada uma busca pessoal, porém, nada de ilícito foi encontrado com o indivíduo. No entanto, ao consultar o IMEI do aparelho celular que ele portava, um Moto E32, os policiais descobriram que o aparelho havia sido objeto de furto, datado de 30 de agosto de 2023.

Diante da situação, o suspeito foi conduzido à Delegacia de Plantão de Mogi Guaçu, onde o delegado de plantão elaborou o Boletim de Ocorrência, classificando o caso como receptação. Após os procedimentos legais, o indivíduo foi liberado.

A Polícia Militar continua intensificando suas operações em bairros da cidade para coibir a circulação de produtos furtados e garantir a segurança da população.