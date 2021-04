Rede Municipal de ensino antecipa férias escolares para maio

A Rede Municipal de ensino antecipou para maio o período de férias escolares que normalmente acontece no mês de julho. As férias terão início no dia 3 e irão até o dia 28 do mesmo mês. De acordo com o diretor do Departamento Municipal de Educação, Alexandre Moreira, o objetivo é adequar o calendário escolar frente à situação de pandemia que o país atravessa. “Antecipando as férias ganharemos um mês, tempo importante para que mais pessoas recebam a vacina e tenhamos condições menos adversas”, explicou.

Segundo o diretor, as escolas municipais passam por adequações de algumas dependências, como as cozinhas, e alguns prédios estão em fase final de reforma com o objetivo de melhor atender aos alunos no retorno presencial.

Ele informa ainda que, de acordo com a última pesquisa realizada com pais e responsáveis, a maioria, neste momento, não mandaria os estudantes para a escola. “Estamos avaliando cuidadosamente as alterações no cenário da pandemia. Esperamos que depois de maio a circulação do novo coronavírus decaia e as condições se tornem mais favoráveis para a retomada”, concluiu.