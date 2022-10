Rede pluvial e rede de esgoto: você sabe a diferença?

Você sabia que a rede pluvial (água de chuva) não pode estar ligada à rede coletora de esgoto? O coordenador de Engenharia e Operações da concessionária Águas de Holambra, Alan Pedra, explica: “Muita gente não sabe, mas essa ligação (rede pluvial na rede de esgoto) é irregular não só para residências, mas também em imóveis comerciais e industriais. A tubulação da rede de esgoto é dimensionada para receber somente o esgoto doméstico. Sendo assim, não tem capacidade para suportar o grande volume proveniente das águas de chuva, podendo ocorrer transbordamentos”.

Além da questão do diâmetro das redes, Alan comenta que há outras diferenças. “A rede pluvial coleta a água de chuva por meio das bocas de lobo (bueiros), que ficam próximas às calçadas. Já as redes coletoras de esgoto são dimensionadas para receber exclusivamente efluentes, que são resíduos líquidos provenientes de diversas atividades que utilizam água nas residências, como cozinhas e sanitários”, afirma.

Alan lembra ainda que o esgoto lançado incorretamente na rede pluvial vai diretamente nos corpos hídricos (rios, córregos, lagos e ribeirões), poluindo os mananciais. “É importante que as pessoas verifiquem suas redes. Assim, estão contribuindo para a preservação do meio ambiente e para a saúde da população”, conclui.

Fique atento:

– A água de chuva não pode estar ligada à rede de esgoto. Esta prática causa transtornos e prejuízos, pois provoca entupimento, rompimento de tubulação e transbordamento de esgoto nas ruas ou dentro do imóvel;

– As águas de chuva devem ser conduzidas para as sarjetas, de onde vão para as bocas de lobo e seguem seu trajeto para córregos, ribeirões e rios;

– Para verificar se as instalações de sua residência estão corretas, basta jogar um pouco de corante no ralo do quintal de seu imóvel. Se a água colorida chegar até a sarjeta, significa que a ligação está correta;

– Para regularizar as instalações, tanto da ligação da rede de esgoto do imóvel ou para deslacrar a caixa de inspeção, é preciso contatar o serviço de um pedreiro de sua confiança.

USO CORRETO DA REDE COLETORA DE ESGOTO

Alan Pedra lembra ainda que a rede coletora de esgoto – pias, ralos e vasos sanitários, não deve ser utilizada para descarte de óleo de cozinha usado e gorduras em geral, papel higiênico, cotonetes, preservativos, absorventes higiênicos, fraldas descartáveis, fios de cabelo, peças íntimas, entre outros objetos. “Usando a rede de forma correta, todo o sistema de esgotamento sanitário funciona de maneira positiva e em prol da saúde de todos. É uma responsabilidade de todos nós”, finaliza.